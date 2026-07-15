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Ella es la bella novia de Jude Bellingham, el destacado futbolista de la Selección de Inglaterra

En medio del partido entre la Selección de Inglaterra y Argentina, se ha hecho viral la bella nova del futbolista Jude Bellingham.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella novia de Jude Bellingham, el destacado futbolista de la Selección de Inglaterra
¿Quién es la bella novia de Jude Bellingham? | AFP: Richard Pelham

Este miércoles 15 de julio, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de la segunda semifinal del Mundial 2026, en el que la Selección de Inglaterra y Argentina lucharán por obtener el triunfo para la final al enfrentarse con España.

Por esta razón, los internautas han generado todo tipo de opiniones acerca de la bella mujer que es la novia Jude Bellingham, el destacado futbolista de la Selección de Inglaterra.

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¿Quién es la bella novia de Jude Bellingham que ha cautivado en las redes sociales?

El nombre de Ashlyn Castro se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser la novia del mediocampista Jude Bellingham, quien es uno de los futbolistas más destacados de la Selección de Inglaterra.

En la actualidad Ashlyn Castro se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien cuenta con más de 847 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Ella es la bella novia de Jude Bellingham, el destacado futbolista de la Selección de Inglaterra
Ella es Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham. | AFP: Ettore Ferrari

Así también, Ashlyn Castro ha aprovechado la oportunidad para compartir varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

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Aunque por el momento Jude Bellingham y Ashlyn Castro han mantenido sus redes sociales en privado, los internautas se han sorprendido al ver que son una de las relaciones más estables en el mundo del entretenimiento en la actualidad, pues, han sido vistos de manera cariñosa en varias ocasiones.

¿Dónde ver el partido de la Semifinal entre la Selección de Inglaterra y Argentina?

Ya se llevó a cabo el primer partido de la semifinal el pasado 14 de julio en el que la Selección de España le ganó a Francia con un resultado de 2-0, teniendo su pase directo a la final.

Ella es la bella novia de Jude Bellingham, el destacado futbolista de la Selección de Inglaterra
¿Dónde ver el partido entre la Selección de Inglaterra y Argentina? | AFP: Patricia de melo Moreira

De este modo, la segunda semifinal del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de julio en el horario de las 2:00 p.m., entre la Selección de Argentina e Inglaterra.

El equipo que obtenga el triunfo clasificará a la final y se enfrentará con la Selección de España el próximo domingo 19 de julio.

¡No te pierdas los últimos partidos del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!

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