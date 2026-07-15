¡Histórico!, se conocen imágenes inéditas de Messi y Lamine Yamal cuando era un bebé

El pasado martes 14 de julio, España venció a Francia dos a cero y clasificó a la final del la Copa Mundial FIFA 2026, pues el equipo de Kylian Mbappé era el favorito tras sus partidos, los cuales fueron muy buenos.

Por eso, su derrota causó reacciones, porque no marcaron ni un solo gol y según expertos, se vio que España fue superior en la cancha y eso los llevó a ganar la victoria; por ahora, se espera si Argentina o Inglaterra enfrenaran al país hispano en la final, este domingo 19 de julio.

Precisamente, en la tarde de este miércoles, el único país latino en la copa del mundo se enfrentará a los ingleses y el apoyo está dividido, pues muchos latinoamericanos prefieren que gane el equipo de Jude Bellingham.

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Días antes de la final, sale a la luz un increíble video de Messi junto al español Lamine Yamal cuando él era un pequeño bebé, pues el argentino lo estaba bañando para una campaña.

¿Cuál es la foto de Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé?

Las redes no pueden creer el increíble momento que hace historia actualmente en la Copa Mundial FIFA 2026, pues hay un video y fotos de Lionnel Messi cuando apenas tenía 20 años, bañando a Lamine Yamal cuando tenía solo seis meses de nacido.

Antes de la final del Mundial, reviven el video de Messi con Lamine Yamal bebé. (AFP/ Juan Mabromata)

Este momento fue capturado en 2007, durante una campaña de la UNICEF de un calendario solidario. El hecho histórico se lo mostraron al joven jugador durante una entrevista en un medio español.

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¿Qué dijo Lamine Yamal sobre enfrentar a Messi y a Argentina?

Sin saber que España llegaría a la final de La Copa Mundial FIFA 2026, Lamine Yamal ya estaba manifestando llegar hasta este punto para enfrentarse a Argentina, sin embargo, en horas de la tarde se sabrá si el país latino clasifica a la final, luego de enfrentar a Inglaterra.

Las imágenes de Messi con Lamine Yamal bebé. (AFP/ Molly Darlington )

En caso de que gane Argentina, el sueño de Lamine Yamal se cumplirá, luego de que él hubiese manifestado este momento, tras casi 19 años de haber ser bañado por el mismísimo Messi.