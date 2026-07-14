El reality de cocina más importante de Colombia regresará a la pantalla de Canal RCN con un variado y numeroso listado de participantes que competirán para llevarse el premio mayor de la competencia.

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¿Por qué MasterChef Celebrity es tan famoso en Colombia?

MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los realities más exitosos del país gracias a varios factores. Entre ellos se encuentra la gran diversidad de figuras reconocidas que reúne actores, cantantes, deportistas, influenciadores y presentadores que compiten en un contexto que está totalmente fuera de su zona de confort.

Gran reconocimiento de MasterChef Celebrity en Colombia (Foto de Canal RCN)

Además, es un programa que mezcla el entretenimiento con habilidades gastronómicas, lo cual genera momentos de hunor, convivencia, rivalidades y amistades que surgen entre los participantes.

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¿Quiénes serán los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Uno de los momentos que más expectativa generó con el anuncio de la octava temporada de MasterChef Celebrity 2026 fue la revelación de los participantes que competirán este año. Como es habitual, los televidentes esperaban ver entre los elegidos a algunos de sus famosos favoritos.

Es por ello que, los participantes que estarán en esta temporada de MasterChef Colombia son:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona. Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López. Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano. Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos. Deportistas: Robert Farah

Además, el programa contará con una mesa de jurados que estará compuesta por los reconocidos chefs:

Nicolás de Zubiría

Belén Alonso

Jorge Rush

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¿Cuándo se estrenará oficialmente MasterChef Celebrity 2026?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia llegará a la pantalla de Canal RCN el próximo 21 de julio del 2026 a las 8:00 p.m.

Se espera que bajo la conducción de Claudia Bahamón, el rostro insignia del programa, los televidentes puedan disfrutar de todas las pruebas y retos que la producción le tiene preparada a los participantes; también, que puedan conocer las habilidades culinarias de su celebridade favorita.