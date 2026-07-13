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¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio

Se registró un nuevo temblor en Colombia, según el Servicio Geológico este lunes festivo 13 de julio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio
¿En qué zonas de Colombia tembló este lunes 13 de julio? | Foto: Freepik

El Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo temblor en el país este lunes festivo 13 de julio, según lo reportaron en su plataforma principal.

Con base en esto, los internautas han generado todo tipo de comentarios en las distintas plataformas digitales acerca del sismo que se presentó recientemente en Colombia.

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¿En qué regiones de Colombia tembló este lunes 13 de julio?

Recientemente, el Servicio Geológico Colombiano, conocido como (SGC), anunció a través de su plataforma principal que se presentó una nueva alerta de sismo en Colombia este lunes 13 de julio.

¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio
En estas zonas de Colombia tembló este 13 de julio. | Foto: Freepik

Una de las zonas en las que tembló este lunes fue en Guaduas, Cundinamarca, pues, expresaron las siguientes palabras a través de su portal principal:

“Ocurrió un sismo en Guaduas, Cundinamarca a las 8:02 a.m., de una magnitud de 2.1”, reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Aunque el sismo fue de una magnitud baja, los internautas han generado otros comentarios en las redes sociales, en especial, por confesar que también lo sintieron en otras zonas del país.

¿En qué otra zona del país tembló este lunes festivo?

Es clave mencionar que el Servicio Geológico Colombiano, es el principal portal que comparte todo tipo de eventualidades sísmicas en el país.

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Así también, los internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de las eventualidades sísmicas que puedan ocurrir, en especial, por el doble terremoto que ocurrió en Venezuela hace varias semanas, el cual ha dejado con gran precaución a las personas.

¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio
¿Dónde ocurrió el temblor en Colombia? | Foto: Freepik

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano, anunció en horas de la madrugada de este lunes festivo a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, que tembló en otras regiones del país, principalmente en Chocó, por el Océano, Pacífico.

La magnitud fue de 2,6 y, de inmediato, varios internautas opinaron en las redes sociales que sintieron un tipo de magnitud sísmica en algunas partes de Colombia.

Entre tanto, los expertos en sismología han generado todo tipo de recomendaciones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por las respectivas medidas de precaución que las personas deben tener en cuenta en caso de un temblor y las medidas de seguridad pertinentes.

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