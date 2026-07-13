Reconocida actriz confundió producto de aseo con una bebida; esta es la historia
La protagonista de Rosario Tijeras contó que confundió una botella sin etiqueta con agua.
Bárbara de Regil preocupó a sus seguidores luego de contar que acudió a recibir atención médica tras beber por error una pequeña cantidad de cloro.
La actriz explicó que el producto de limpieza estaba guardado en una botella de plástico transparente, por lo que creyó que se trataba de agua.
La intérprete dio a conocer el incidente mediante un video publicado en sus redes sociales. En la grabación relató que la confusión ocurrió dentro de su casa y que, después de probar el líquido y notar un sabor extraño, se dio cuenta de que había ingerido una sustancia química.
Ante lo ocurrido, De Regil decidió acudir de inmediato con una doctora para ser revisada. Más tarde informó que todo se encontraba bien y aprovechó el caso para pedir a sus seguidores que identifiquen correctamente los productos de limpieza almacenados en el hogar.
¿Qué pasó con la sustancia que por error ingirió Bárbara de Regil?
De acuerdo con la versión de la actriz, el hecho ocurrió en la cocina de su vivienda. En ese lugar vio una botella transparente que estaba colocada cerca de una cubeta. Al observar el recipiente, pensó que contenía agua y que había sido dejado allí por su esposo, Fernando Schoenwald.
Sin comprobar lo que había dentro, tomó un sorbo. De inmediato sintió que el sabor no correspondía al agua y entendió que se trataba de cloro. En el video reconoció que no relacionó la botella ni el lugar donde estaba colocada con la posibilidad de que contuviera un químico.
¿Qué hizo Bárbara de Regil después de ingerir cloro por accidente?
Luego de descubrir que había bebido el producto de limpieza, la protagonista de Rosario Tijeras buscó ayuda médica. La actriz acudió a una consulta para recibir una valoración y confirmar que no existieran complicaciones.
La publicación generó preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes para preguntar por su salud. De Regil respondió a la inquietud al confirmar que la situación había sido atendida a tiempo.
Después de la revisión médica, la actriz compartió una recomendación que recibió durante la consulta. Explicó que todos los productos de limpieza deben conservarse en recipientes identificados con etiquetas claras.
También pidió evitar que estas sustancias sean guardadas en botellas destinadas al consumo de agua, jugos o refrescos. Este tipo de envases puede causar confusiones, especialmente cuando el contenido no tiene color y parece una bebida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike