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Manuela Gómez rompió el silencio tras su beso con un misterioso hombre: esto dijo

La creadora de contenido aclaró lo ocurrido después de que se viralizara un video en las que aparece besando a un hombre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esto dijo Manuela Gómez tras ser captada besando a un misterioso hombre.
Esto dijo Manuela Gómez tras ser captada besando a un misterioso hombre. (Foto Canal RCN | Freepik).

Manuela Gómez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se pronunció por primera vez sobre el video en el que aparece besándose con un misterioso hombre. La creadora de contenido aclaró lo ocurrido con el hombre que despertó la curiosidad de sus seguidores.

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¿Quién es el hombre con el que besaron a Manuela Gómez?

El pasado viernes 10 de julio varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia asistieron al lanzamiento del más reciente lanzamiento musical de Alexa Torrex, entre ellos Manuela Gómez, quien terminó llevándose toda la atención del evento.

Manuela Gómez fue captada besándose con un misterioso hombre
Manuela Gómez llamó la atención en redes sociales / (Foto de Cnal RCN)

Horas después de que todo llegara a su fin en redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual en el que Manuela fue captada besando a un misterioso hombre, dejando claro que la reconciliación con el padre de su hija definitivamente no estaría dentro de sus planes. Pues aunque en un principio se pensó que podría tratarse de él, no fue así.

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¿Qué dijo Manuela Gómez tras ser captado besando a misterioso hombre?

Tras la difusión del video en el que fue captada besando a un misterioso hombre durante el lanzamiento de un reciente video musical, Manuela Gómez decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Lejos de confirmar o desmentir lo ocurrido, la creadora de contenido optó por responder con humor.

¿Qué ha dicho Manuela Gómez sobre tener una nueva pareja?
Manuela Gómez revela detalles sobre su vida personal / (Foto de Canal RCN)

"¿Filtraron un video mío? Yo no sé ustedes, pero eso era IA, jajaja", escribió junto a un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, haciendo alusión a la inteligencia artificial en un tono claramente irónico.

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Con ese comentario, evitó dar mayores explicaciones sobre las imágenes y tampoco reveló la identidad del hombre con el que fue vista.

Así mismo, la publicación fue interpretada por varios seguidores como una forma de tomar con tranquilidad la situación y responder a la viralización del video sin entrar en detalles sobre su vida sentimental, por lo que al parecer la identidad del hombre finalmente quedará en completo anonimato.

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