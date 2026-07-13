El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital y empresaria, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por un complicado momento que enfrentó a nivel emocional.

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¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció?

El nombre de Marie Claire González se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Marie Claire González. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por People en Español, quien reveló la noticia a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, en el que expresaron las siguientes palabras:

“Muere la influencer y empresaria Marie Claire González. Una de sus frases más destacadas era: creo firmemente en Dios, él entiende mi dolor y sé que me recibe con los brazos abiertos.

Desde que se confirmó la noticia, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios en redes tras el doloroso fallecimiento de Maire Claire González.

Aunque por el momento no se conoce la razón por la cual falleció, los internautas han desatado todo tipo de opiniones al respecto en sus redes.

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Así también, los internautas han dejado todo tipo de opiniones en las redes sociales acerca del complicado momento que enfrentó tras unas graves acusaciones que hizo en contra de su pareja.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Marie Claire González?

Tras confirmarse el fallecimiento de la influenciadora, los internautas la han recordado al compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante las redes sociales.

¿Quién fue Marie Claire González? | Foto: Freepik

Su última publicación fue unos consejos que compartió acerca de las señales de prevención que se deben tener en cuenta en caso de un complicado momento con otra persona.

Otro de los últimos videos que compartió Marie Claire en sus redes sociales fue un video en el que se evidenció todo su apoyo para las personas que la siguen, en especial, por compartir charlas motivacionales, en el que inspiró a varias mujeres con sus discursos.