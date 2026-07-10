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Duelo en la televisión: falleció reconocida actriz tras graves complicaciones de salud, ¿quién?

Se confirmó el fallecimiento de una reconocida actriz que participó en varias producciones de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la televisión: falleció reconocida actriz tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
¿Quién fue la reconocida actriz que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un gran vacío por parte de los internautas, quienes han recordado el importante legado que dejó la actriz a lo largo de su carrera.

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¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en las últimas horas?

El nombre de Ella Laboriel se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales, no solo por el gran talento que ha demostrado en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en la televisión: falleció reconocida actriz tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Ella Laboriel. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de ‘Televisa Espectáculos’, en el que expresaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“Con intensidad, estilo y carisma único, falleció en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la cantante y actriz Ella Laboriel. Hermana del legendario Johnny Laboriel, fue reconocida por su especial modo de cantar, sobre todo en la Época de Oro de del Rock and Roll y A Go Gó; también participó como actriz en películas y telenovelas”, dice el comunicado compartido por parte de Televisa.

Desde que se confirmó la noticia, los internautas han recordado el importante legado que dejó Ella Laboriel a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, tuvo la oportunidad de participar en varias telenovelas mexicanas como: ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, ‘La pícara soñada’ y ‘Te sigo amando’.

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¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte de Ella Laboriel?

En medio del reciente comunicado que compartió ‘Televisa’, se evidencia que la actriz falleció a sus 81 años a causa de varias complicaciones de salud:

Duelo en la televisión: falleció reconocida actriz tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
Este fue el importante legado que dejó Ella Laboriel. | Foto: Freepik

“A los 81 años víctima de complicaciones respiratorias. Se le diagnosticó enfisema pulmonar”, dijo Televisa en la descripción de la publicación.

Tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional y sus allegados han recordado el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en varias telenovelas a lo largo de su carrera.

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