El nombre de Claudia Serrato se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una sorprendente confesión que hizo acerca de sus redes sociales.

En medio de la reciente confesión que hizo Claudia, sus seguidores expresaron toda su preocupación por revelar que ha sentido algunos quebrantos de salud.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Claudia Serrato en sus redes sociales por los quebrantos de salud que ha sentido?

Cabe destacar que Claudia Serrato, se ha destacado por ser una reconocida mánager, en especial, por su trabajo con varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano y una de las más destacadas es Lina Tejeiro.

Esto se sabe del estado de salud de la mánager de Lina Tejeiro. | Foto: Freepik

Por esta razón, Claudia compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 174 mil seguidores, que ha enfrentado algunas complicaciones de salud, pues, expresó las siguientes palabras:

“Me ha dado duro el estar como una tortuga y no poder moverme como quisiera. También, ha sido un poco difícil la recuperación, pues, ha sido difícil porque siempre he mantenido mucha energía, eso ha sido lo que más me ha agotado”, agregó Claudia Serrato en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la razón por la que Claudia Serrato enfrentó varias complicaciones de salud?

Cabe destacar que Claudia Serrato ha adquirido gran viralidad a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por revelar que fue diagnosticada de cáncer de sen* hace varios meses.

Esta fue la confesión que hizo Claudia Serrato en sus redes. | Foto: Freepik

Por esta razón, Claudia ha estado enfrentando por complicaciones de salud, en especial, por todos los detalles que ha compartido acerca todo lo que ha vivido desde que enfrentó complicaciones de salud.

De este modo, Claudia anunció recientemente en sus redes sociales que tuvo que realizarse dos procedimientos médicos para tener una pronta recuperación.

Así también, los internautas le han enviado todo su apoyo para que pueda tener una pronta recuperación y pueda retomar todas sus actividades con normalidad.