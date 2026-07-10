Reconocida influencer de 26 años murió tras caer de un edificio en Dubái: esto es lo que se sabe

La influencer y modelo brasileña Kauana Bilhar de 26 años murió tras caer desde el piso 27 de un edificio en Dubái en extrañas circunstancias y que las autoridades investigan lo que ocurrió en Emiratos Árabes Unidos.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Kauana Bilhar en Dubái?

Hasta el momento no se ha confirmado cómo ocurrió la caída ni las circunstancias que rodearon el caso.

La creadora de contenido se encontraba de viaje en Dubái junto a su prometida, Barbara Abrantes, con quien recientemente había anunciado su compromiso.

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La noticia genera conmoción entre sus miles de seguidores, quienes conocieron lo ocurrido a través de publicaciones realizadas por la mamá de la influencer.

"No existen palabras capaces de expresar el tamaño del vacío que dejaste. Hoy ya no estás a mi lado como soñaba, pero vivirás para siempre dentro de mí. Te amo infinitamente, mi niña, hasta el día en que podamos reencontrarnos".

¿Qué pasó con la influencer de 26 años que murió tras caer de un edificio en Dubái? (Foto: Freepik)

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, fue Barbara Abrantes quien informó a la familia de Kauana Bilhar sobre lo sucedido.

Posteriormente, la madre de la influencer, Darla Bilhar, confirmó la noticia mediante sus redes sociales.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido, ya que todavía no se ha establecido cómo terminó cayendo desde el piso 27 del edificio donde se encontraba hospedada.

Por ahora no existe una versión oficial que explique las causas del hecho. Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que haya caído accidentalmente.

¿Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que falleció en Dubái?

Kauana Bilhar era una influencer y modelo originaria de Brasil que reunía más de 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde solía compartir su vida personal y profesional.

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En sus redes sociales mostraba los viajes que realizaba al extranjero, además de imágenes relacionadas con moda y su rutina diaria.

¿Qué pasó con la influencer de 26 años que murió tras caer de un edificio en Dubái? (Foto: Freepik)

También compartía sobre una de sus grandes aficiones y era montar a caballo. En varias oportunidades publicó imágenes realizando de esta actividad.

La muerte de Kauana Bilhar ocurrió pocos días después de comprometerse con su pareja sentimental Barbara Abrantes, viaje que ambas realizaban por Emiratos Árabes Unidos.