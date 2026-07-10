Juanda Caribe llegó a Medellín y Mariana Zapata sorprendió con una propuesta: “quiero que se enamore”

Mariana Zapata y Juanda Caribe han revelado que han vivido momentos juntos tras La casa de los famosos Colombia, pues dentro del reality vivieron una gran polémica debido a su cercanía.

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Pues ya en las ultimas semanas de la competencia, ambos empezaron a estar muy cercanos, hasta el punto de que el humorista confesara que sentía un gusto por ella y que la quería, mientras la creadora solo mencionó que sentía cierta atracción por él.

Así mismo, esto generó malestar afuera de la vida en vivo, ya que la expareja de Juanda, Sheila Gándara, reaccionaba a los videos que les hacían a los exparticipantes, sacando a la luz el vínculo que estaban generando.

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Tras más de un mes luego del programa de televisión, la relación de Mariana y Caribe se fortaleció, porque ahora se besan en público y ya hasta se dicen te amo; precisamente, el humorista viajó a Medellín “por ella”.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la visita de Juanda Caribe en Medellín?

Mariana Zapata compartió sus historias en Instagram, en donde dejó ver que recogió a Juanda Caribe en el aeropuerto en Medellín, justo porque ella será la anfitriona del viaje del humorista.

Juanda Caribe llegó por Mariana Zapata y ella ya tiene un plan para él. (Foto/ Canal RCN)

Según lo que mencionó la creadora de contenido, es que Juanda se quedaría todo el fin de semana y ella va a llevarlo a que recorra la ciudad, pero su objetivo es que él se enamore de Medellín y “se quede viviendo allá”.

En esos mismos clips, el exparticipante de la casa de los famosos reveló que, por primera vez viajaba a hasta allá no por algo, sino por alguien.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe ya son pareja?

Hace algunas semanas, Mariana Zapata y Juanda Caribe tuvieron un encuentro con fanáticos, con quienes compartieron el lanzamiento de un video musical del humorista y allí, ambos se dieron un beso, pero, además, la creadora de contenido le dijo “te amo”.

Mariana Zapata sorprendió a Juanda Caribe con esta propuesta en Medellín. (Foto/ Canal RCN)

Aunque esto no confirma nada, ellos tampoco han mencionado si ya corroboraran que tienen una relación más que de amigos.

Por ahora, se han visto seguido y todo puede parecer indicar que puede que algo pase.