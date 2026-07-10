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Video captó el instante en que un hombre casi sale succionado por la ventanilla de un avión

Un pasajero estuvo a punto de salir por la ventanilla de un avión tras un inesperado incidente en pleno vuelo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video muestra el aterrador momento en que un hombre casi sale por la ventanilla de un avión
Se viralizó el video del hombre que estuvo a punto de salir por la ventanilla de un avión en vuelo. (Fotos: Freepikl)

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo que este viernes 10 de julio cubría la ruta entre Tesalónica, Grecia, y Memmingen, Alemania, luego de que una ventanilla del avión se desprendiera y un hombre estuviera a punto de salir succionado de la aeronave.

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¿Qué ocurrió en el vuelo de Ryanair en el que un pasajero casi sale por la ventanilla del avión?

Un vuelo normal terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia para quienes viajaban a bordo.

Poco después del despegue, una ventanilla de la aeronave se desprendió y provocó momentos de tensión entre los pasajeros, luego de que un hombre quedara parcialmente expuesto hacia el exterior del avión.

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El hecho obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto de origen para atender la emergencia. Mientras tanto, quienes se encontraban cerca del pasajero reaccionaron para ayudarlo mientras el avión permanecía en el aire.

Según la información de medios internacionales, el hombre tuvo la cabeza y parte de los hombros por fuera de la aeronave, pero al llevar puesto el cinturón de seguridad, evitó que fuera expulsado completamente del avión.

Video muestra el aterrador momento en que un hombre casi sale por la ventanilla de un avión
Se viralizó el video del hombre que estuvo a punto de salir por la ventanilla de un avión en vuelo. (Foto: AFP)

Además, varias personas colaboraron para sujetarlo y llevarlo nuevamente hacia el interior del avión mientras la aeronave continuaba su trayecto de regreso.

¿Qué le pasó al pasajero tras el incidente con la ventanilla del avión?

Ryanair, la aerolínea donde se presentó el accidente confirmó posteriormente el incidente, y la decisiones del piloto decidió al regresar a Tesalónica como medida preventiva.

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Al aterrizar, el pasajero afectado recibió atención médica debido a quemaduras por fricción. De acuerdo con la información entregada por las autoridades de ese país, las lesiones no representan un riesgo para su vida.

Después del aterrizaje, las autoridades griegas iniciaron una investigación para establecer qué provocó el desprendimiento de la ventanilla.

Video muestra el aterrador momento en que un hombre casi sale por la ventanilla de un avión
Se viralizó el video del hombre que estuvo a punto de salir por la ventanilla de un avión en vuelo. (Foto: Freepikl)

Algunos medios de Grecia señalaron que un fragmento desprendido de uno de los motores habría impactado la ventanilla y provocado el daño. Sin embargo, esa versión todavía hace parte de las hipótesis que analizan las autoridades y no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el incidente, la aerolínea informó que los pasajeros posteriormente fueron trasladados en otro avión para continuar el viaje hacia Alemania.

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