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Andrea Valdiri mostró cómo quedó Venezuela tras el terremoto: imágenes inéditas

Andrea Valdiri documentó su ayuda humanitaria en Venezuela y reveló cómo se ven las calles tras la tragedia que sacudió al país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Andrea Valdiri mostró cómo quedó Venezuela tras el terremoto
Andrea Valdiri reveló imágenes de la devastación que encontró en Venezuela. (Foto/ Canal RCN)

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos fuertes eventos sísmicos, uno de 7.5 y el otro de 7.2 de magnitud y con una profundidad superficial, lo que hizo que se sintiera en Colombia.

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Mientras que el país cafetero, por fortuna no se registraron calamidades, en La Gaira hubo casi cuatro mil muertos y miles de damnificados. Ante la emergencia, los latinoamericanos se unieron para enviar donaciones y poder auxiliar a los venezolanos.

Se han reportado muchos creadores de contenido que, han manifestado su ayuda y revelan las millonarias sumas que han donado y en el caso de Andrea Valdiri, la barranquillera viajó hasta el lugar del desastre para llevar alimentos y objetos necesarios.

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Por eso, la creadora compartió varios clips en donde mostró todo lo que pasó y lo que vivió estando allá, mientras repartía en diferentes zonas lo que llevó en un camión desde Colombia.

¿Qué mostró Andrea Valdiri tras llevar donaciones a Venezuela?

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri dejó documentado cómo se ve Venezuela; explicó que no había nada tras los derrumbes, pues además de las casas vacías, los restaurantes y absolutamente todo estaba cerrado, o sea, mostró lo desolada que se ve la Gaira.

Andrea Valdiri reveló imágenes de la devastación que encontró en Venezuela
Andrea Valdiri compartió las imágenes que muestran la tragedia en Venezuela. (Foto/ Canal RCN)

En sus videos también dejó ver cómo repartía el alimento como agua, panela, azúcar, atún y más; así mismo, entregó carpas para que las personas puedan pasar la noche.

Sin duda, desde ese ángulo que mostró la barranquillera, todo se ve muy triste y aún así, las personas conservaban una sonrisa mientras la saludaban.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri tras llevar donaciones a Venezuela?

Andrea Valdiri mostró en sus clips que no hay mucha maquina para los trabajos en las destrucciones y confesó que en ese entones, todavía había vidas bajo los escombros.

Andrea Valdiri compartió las imágenes que muestran la tragedia en Venezuela
Andrea Valdiri mostró cómo quedó Venezuela tras el terremoto. (Foto/ Canal RCN)

Además, hizo una reflexión debido a que esas personas siguen luchando por sobrevivir ante una dura tragedia y por eso, envía un mensaje para volar más lo que tenemos a diario.

Por otro lado, la empresaria generó bastante conmoción porque mostró una dura cara de lo cruel que puede ser la realidad para muchas personas. En sus clips sumió muchos momentos en los que se veía compartiendo con sus fanáticos, mientras entregaba las donaciones.

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