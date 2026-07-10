Haaland se pronunció antes del partido Inglaterra vs. Noruega; su mensaje llamó la atención en redes
Erling Haaland llamó la atención al compartir inesperada publicación antes del partido Inglaterra vs Noruega en el Mundial 2026.
Noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, un partido que tiene a los aficionados pendientes de lo que pueda ocurrir. Antes del encuentro, Erling Haaland volvió a ser protagonista tras pronunciarse sobre el duelo.
¿Cuándo será el partido entre Inglaterra y Noruega por el Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado 11 de julio a las 4:00 p.m., hora de Colombia, en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.
La selección inglesa llega a esta instancia después de superar a México en los octavos de final con un marcador de 3-2. Jude Bellingham, con un doblete, y Harry Kane fueron los encargados de marcar los goles que le dieron la clasificación al equipo dirigido por Inglaterra.
Por su parte, Noruega consiguió uno de los resultados más destacados del torneo al vencer 2-1 a Brasil. Erling fue la figura del compromiso al marcar los dos goles de su selección.
Tras ese triunfo, el delantero se convirtió en uno de los jugadores más seguidos por los aficionados, quienes han estado atentos a sus declaraciones antes del duelo contra Inglaterra.
¿Qué dijo Haaland antes del partido entre Inglaterra y Noruega?
Luego de la victoria frente a Brasil, Haaland habló sobre su rendimiento y su capacidad para marcar goles. Con humor, el atacante aseguró:
“Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es”.
El delantero también se refirió a la importancia del triunfo conseguido por Noruega y aseguró que el resultado ante Brasil representa un momento histórico para su selección.
Además, explicó que en ocasiones siente que tiene una capacidad especial para encontrar el arco rival cuando el balón termina entrando cerca del poste.
De cara al duelo ante Inglaterra, Haaland aseguró que la victoria contra Brasil fue histórica para Noruega y señaló que la presión estará sobre los ingleses, pues, según él, son considerados los favoritos del torneo.
Antes del encuentro, el delantero también compartió una publicación relacionada con el compromiso.
Haaland publicó una imagen editada en la que aparece junto a jugadores de Noruega cruzando una calle en Inglaterra, en una escena inspirada en la portada del álbum Abbey Road de The Beatles.
En el montaje, el nombre de la banda fue cambiado por “Vikings”, en referencia a la selección noruega.
Junto a la imagen escribió:
“Aquí van los vikingos”.
La publicación recibió mensajes de apoyo de aficionados que acompañan a Haaland y a Noruega antes del partido que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a las semifinales del Mundial 2026.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike