Karola presumió su pancita de embarazo en redes sociales; la reacción de Eidevin llamó la atención

Después de que el embarazo de Karola Alcendra se convirtiera en tema de conversación en redes sociales, la creadora de contenido publicó imágenes que despertaron nuevos comentarios entre sus seguidores. Las fotografías generaron diferentes interpretaciones sobre el momento que atraviesa.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

¿Por qué surgieron los rumores sobre el supuesto embarazo de Karola Alcendra?

La conversación comenzó días atrás, cuando Yina Calderón aseguró que una exparticipante de La casa de los famosos Colombia estaba esperando un bebé. Aunque en ese momento no reveló su identidad, sus declaraciones despertaron la curiosidad de miles de usuarios.

Poco después empezó a circular un video en el que Karola Alcendra aparecía conversando con otras personas y asegurando que estaba embarazada. Durante esa conversación también mencionó que Eidevin sería el padre del bebé y comentó que él todavía no conocía la noticia, por lo que incluso preguntó cuál podría ser la mejor forma de contarle.

Karola Alcendra aseguró que está esperando un bebé junto a Eidevin / (Foto del Canal RCN)

El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó diferentes reacciones. Mientras algunos internautas interpretaron sus palabras como una confirmación, otros esperaron un pronunciamiento de Eidevin.

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

Posteriormente, el creador de contenido reaccionó en los comentarios de una publicación sobre el tema y escribió:

"Una bromita para YouTube".

Su respuesta llevó a varios usuarios a considerar que el supuesto embarazo podría corresponder a una broma creada para redes sociales, aunque la conversación continuó en redes sociales.

¿Qué imágenes compartió Karola sobre su embarazo?

En medio de la expectativa que seguía generando el tema, Karola publicó nuevas fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

Karola revelo detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN)

En una de las imágenes aparece en lo que parece ser un estudio fotográfico. Allí posa de cuerpo completo con un vestido negro mientras acaricia su pancita de embarazo y mira directamente a la cámara.

La publicación también incluye otra imagen en la que se observa una escena que, según usuarios, aparenta haber sido creada con inteligencia artificial. En ella vuelve a aparecer con una pancita de embarazo y se muestra lo que sería una ecografía, un detalle que volvió a despertar preguntas entre sus seguidores.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo: “Tiene esposa”

Las imágenes generaron múltiples reacciones entre quienes siguen a la creadora de contenido. Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Eidevin, quien respondió a la publicación con un emoji enamorado.

Al mismo tiempo, varios internautas afirmaron que algunas de las fotografías tendrían elementos creados con inteligencia artificial. Incluso, algunos señalaron que la apariencia de Karola en esas imágenes sería diferente a la que suele mostrar en otros contenidos publicados en sus redes sociales.

Hasta el momento, Karola no ha entregado una explicación adicional sobre las fotografías. Sin embargo, las publicaciones volvieron a poner el supuesto embarazo en el centro de la conversación y mantuvieron las expectativas de quienes siguen atentos a las actualizaciones de ambos creadores de contenido.