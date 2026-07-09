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Él es Bono, el arquero de Marruecos que captó la atención tras atajarle un penal a Mbappé

El portero marroquí volvió a ser figura tras detener un penal a Mbappé y hacer historia en el Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Quién es Bono, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé?
¿Quién es Yassine Bounou? El arquero de Marruecos que brilló frente a Francia. (Foto: AFP)

Yassine Bounou el arquero de Marruecos que se llevó toda la atención durante el encuentro entre Francia por los cuartos de final del Mundial 2026.

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¿Por qué Bono hizo historia con Marruecos en el Mundial?

El arquero conocido como Bono se volvió viral y captó toda la atención tras detenerle un penal a Kylian Mbappé al inicio del encuentro.

A pesar de que su Selección perdió el encuentro balompédico, el arquero se convirtió en una de las figuras del compromiso que se disputo en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

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Durante el primer tiempo, Francia estuvo muy cerca de abrir el marcador. Sobre el minuto 28, el cuerpo arbitral revisó una jugada en el VAR y confirmó un penalti a favor del conjunto europeo.

¿Quién es Bono, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé?
¿Quién es Yassine Bounou? El arquero de Marruecos que brilló frente a Francia. (Foto: AFP)

El encargado de ejecutar el cobro fue Kylian Mbappé. Sin embargo, Bono adivinó la dirección del disparo y logró detener el balón, lo que causó una ola de reacciones en redes y el jugador se volvió viral en cuestión de segundos.

Aunque el arquero evitó el primer gol francés desde el punto penal, el marcador terminó moviéndose minutos más tarde. Cerca del minuto 60, Mbappé logró marcar y posteriormente Ousmane Dembélé amplió la ventaja para la selección francesa antes del cierre del primer tiempo.

A pesar del resultado, el nombre de Bono se convirtió en uno de los más comentados del partido y muchos seguidores de este deporte reaccionaron con memes y videos del momento de la atajada.

Finalmente el marcador del encuentro quedó 2-0 ganando Francia y sacando a Marruecos del Mundial.

¿Quién es Bono, el arquero de Marruecos que enfrentó a Mbappé?

Yassine Bounou, conocido deportivamente como Bono, juega actualmente como arquero del Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí y desde hace varios años es el portero titular de la selección de Marruecos.

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Con 35 años, Bono es uno de los futbolistas más importantes de la selección marroquí y es uno de los referentes del equipo durante el Mundial 2026.

En las Copas del Mundo únicamente ha sido superado en dos de los nueve penales que ha enfrentado. Además, ha detenido cuatro cobros y otros tres terminaron desviados por los rivales.

¿Quién es Bono, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé?
¿Quién es Yassine Bounou? El arquero de Marruecos que brilló frente a Francia. (Foto: AFP)

Tras la atajada frente a Mbappé, Bono también estableció un nuevo récord como el arquero con más penales detenidos en la historia de los Mundiales.

Aunque nació en Montreal, Canadá, cuando tenía tres años se trasladó junto a su familia a Casablanca, ciudad donde creció y comenzó su formación como futbolista. Más adelante decidió representar a Marruecos a nivel internacional.

Gran parte de su carrera deportiva la desarrolló en España, donde tuvo un paso destacado por el Sevilla FC.

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