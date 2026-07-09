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Eidevin López se pronuncia tras publicación del embarazo de Karola: “el padre de la criatura”

Karola Alcendra publicó fotos de su embarazo y Eidevin López se pronuncia, confirmando que sería el padre del bebé.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Eidevin López se pronunció tras el anuncio del embarazo de Karola
Eidevin López rompió el silencio tras el anuncio de Karola. (Foto/ Canal RCN)

Este jueves 9 de julio, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra y Eidevin López, se hicieron noticia en todas las redes sociales tras especulaciones sobre el supuesto embarazo de la influenciadora.

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Lo que salió en las redes es que se escucha a Karola diciendo que está en embarazo y que no sabe cómo decírselo a Eidevin; sin duda, esto generó bastante conmoción en las plataformas, en donde han difundido el video.

Por su parte, la exparticipante del reality de la vida en vivo, apareció en sus redes horas más tarde de que saliera el rumor y publicó fotos de su panza de embarazo; pues no desmintió lo que se filtró sobre su proceso de gestación.

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En el caso de Eidevin, él también ha reaccionado tras este anuncio y ha generado bastante conversación con sus historias, en donde ha prácticamente confesado que será padre.

¿Qué dijo Eidevin López sobre ser padre tras anuncio de Karola Alcendra?

Eidevin López rompe el silencio sobre las especulaciones de que es padre y aparece en sus historias pronunciándose sobre el tema.

Eidevin López rompió el silencio tras el anuncio de Karola
La reacción de Eidevin López al embarazo de Karola. (Foto/ Canal RCN)

Primero, publica una foto y de fondo se ve que está en frente de una tienda para bebés, pues se ve lleno de coches, ropa y peluches; pero, además, pone dos emojis, uno de un tetero y un bebé.

Con esto no desmiente, pero tampoco confirma que será padre, lo que sí, es que sigue refiriéndose al tema como si sí lo fuera y más con la publicación de Karola.

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¿Eidevin mencionó algo sobre ser el padre del hijo de Karola Alcendra?

Eidevin López publicó una nueva historia al rato de que Karola Alcendra publicó su panza de embarazo y subió un video bailando en sus historias de Instagram.

La reacción de Eidevin López al embarazo de Karola
Eidevin López se pronunció tras el anuncio del embarazo de Karola. (Foto/ Canal RCN)

El clip es de un en vivo que habría hecho en estos días y esa parte la compartió, escribiendo: “Mientras tanto, el papá de la criatura”.

Lo que llamó la atención es que puso dos emojis de carita sonriendo, tratándose de que hablaría con sarcasmo, pues no sería en seri que están esperando a su primer hijo.

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