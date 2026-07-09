El nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales al revelar durante un programa que aparentemente estaría embarazada

Así también, los internautas han desatado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por la reciente historia que compartió Emiro Navarro mediante sus redes sociales, en la que reapareció tras el anuncio de Karola.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

¿Emiro Navarro se pronunció en sus redes tras el anuncio que hizo Karola?

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales sobre si Karola Alcendra estaría embarazada o no.

Así reapareció Emiro Navarro en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por ello, Emiro Navarro ha compartido varias fotografías en sus redes sociales en el que ha mantenido bajo la expectativa a los internautas sobre si se ha pronunciado o no por el embarazo de Karola.

De este modo, Emiro compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una fotografía en la que se evidencia que está disfrutando de un viaje.

Aunque por el momento Emiro no se ha pronunciado con respecto al embarazo de Karola, los internautas han estado bajo la expectativa de sus palabras tras el embarazo de Karola.

Artículos relacionados Copa Mundial DT de Suiza sorprendió con sus declaraciones acerca del próximo partido contra Argentina: esto dijo

¿Cuál fue el anuncio que hizo Karola al revelar que aparentemente está embarazada?

Karola reveló en las últimas horas a través de un programa que ha sentido varios síntomas y, aprovechó la oportunidad en expresar, que aparentemente está embarazada.

Karola estaría embarazada y aparentemente sería de Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Así también, la creadora de contenido digital compartió una publicación en sus redes sociales en la que compartió fotografías de un embarazo.

De este modo, los internautas han dejado todo tipo de opiniones en las distintas plataformas digitales acerca de que Eidevin López sería el padre del hijo que espera Karola.

Eidevin ha compartido en sus redes sociales, varias fotografías en las que ha hecho varios anuncios de que le gustaría ser padre.

Uno de los detalles que más ha tomado por sorpresa a los internautas, se trata sobre el de una fotografía que compartió y estaba viendo coches de bebés.