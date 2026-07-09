Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto?

Tras el aparente embarazo de Karola Alcendra, internautas se han sorprendido al ver si Emiro Navarro se pronunció o no.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto?
¿Con qué mensaje reapareció Emiro en sus redes? | Fotos: Canal RCN

El nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales al revelar durante un programa que aparentemente estaría embarazada

Así también, los internautas han desatado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por la reciente historia que compartió Emiro Navarro mediante sus redes sociales, en la que reapareció tras el anuncio de Karola.

Artículos relacionados

¿Emiro Navarro se pronunció en sus redes tras el anuncio que hizo Karola?

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales sobre si Karola Alcendra estaría embarazada o no.

Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto?
Así reapareció Emiro Navarro en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por ello, Emiro Navarro ha compartido varias fotografías en sus redes sociales en el que ha mantenido bajo la expectativa a los internautas sobre si se ha pronunciado o no por el embarazo de Karola.

De este modo, Emiro compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una fotografía en la que se evidencia que está disfrutando de un viaje.

Aunque por el momento Emiro no se ha pronunciado con respecto al embarazo de Karola, los internautas han estado bajo la expectativa de sus palabras tras el embarazo de Karola.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el anuncio que hizo Karola al revelar que aparentemente está embarazada?

Karola reveló en las últimas horas a través de un programa que ha sentido varios síntomas y, aprovechó la oportunidad en expresar, que aparentemente está embarazada.

Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto?
Karola estaría embarazada y aparentemente sería de Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Así también, la creadora de contenido digital compartió una publicación en sus redes sociales en la que compartió fotografías de un embarazo.

De este modo, los internautas han dejado todo tipo de opiniones en las distintas plataformas digitales acerca de que Eidevin López sería el padre del hijo que espera Karola.

Eidevin ha compartido en sus redes sociales, varias fotografías en las que ha hecho varios anuncios de que le gustaría ser padre.

Uno de los detalles que más ha tomado por sorpresa a los internautas, se trata sobre el de una fotografía que compartió y estaba viendo coches de bebés.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó. La Segura

La Segura preocupó tras aparecer en un hospital y revelar el problema de salud que sufrió

La Segura contó por qué terminó en urgencias y cómo avanza su recuperación tras preocupar a sus seguidores.

Eidevin López se pronunció tras el anuncio del embarazo de Karola Influencers

Eidevin López se pronuncia tras publicación del embarazo de Karola: “el padre de la criatura”

Karola Alcendra publicó fotos de su embarazo y Eidevin López se pronuncia, confirmando que sería el padre del bebé.

Sheila Gándara mostró el procedimiento que la dejó sin dientes Influencers

Sheila Gándara mostró el radical cambio que se hizo tras nueva intervención estética

Shaila Gándara generó sorpresa tras dar los detalles de su nueva intervención estética; el procedimiento fue radical.

Lo más superlike

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida leyenda del deporte en las últimas horas, ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida leyenda del deporte en las últimas horas, ¿quién fue?

Se confirmó el fallecimiento de un destacado ciclista, quien obtuvo importantes reconocimientos a lo largo de su carrera.

justin bieber en el mundial 2026 Justin Bieber

Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido