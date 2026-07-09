Sheila Gándara mostró el radical cambio que se hizo tras nueva intervención estética

La creadora de contenido Sheila Gándara, ha sorprendido con sus más recientes procedimientos estéticos, pues algunos de ellos se los hizo cuando su expareja, Juanda Caribe, seguía en La casa de los famosos Colombia 2026.

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Precisamente, la barranquillera ganó mucha más fama con las polémicas en las que se vio en medio, debido a lo que hacía el humorista desde la competencia, pues su cercanía con Mariana Zapata generó bastante conmoción en las redes.

Es por eso que, muchos televidentes simpatizaron con Sheila y quienes hoy apoyan todas las decisiones que ella ha tomado sobre mejorar detalles de su apariencia; de hecho, todavía recibe mensajes de apoyo tras la relación de Juanda y Mariana.

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La barranquillera sacó a la luz el nuevo procedimiento que se hizo y sorprendió junto con la especialista, quien detalló el trabajo que realizaron.

¿Cuál fue el nuevo procedimiento estético que se hizo Sheila Gándara?

En horas de la tarde de este jueves 9 de julio, Sheila Gándara reveló en sus redes sociales los nuevos arreglos que se hizo en su rostro.

Sheila Gándara reveló el procedimiento que cambió por completo su sonrisa. (Foto/ Canal RCN)

Se trata de un procedimiento estético en sus dientes, pues ella ya había dicho que su sonrisa es una de las inseguridades que la incomodaban y ahora, inició cambiando eso que no la hace sentir satisfecha.

Pues la especialista que la trató explicó que Sheila tiene dos dientes de leche y debía quitarlos para ponerle un implante; en el video mostraron imágenes de cómo se fue haciendo esta intervención.

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¿Cuál fue la reacción de Sheila Gándara tras su cambio?

Sheila Gándara explicó que, nunca había estado sin dientes, haciendo la aclaración de que sería por unos minutos; lo que sí dejaron claro, es que hasta ahora inició su transformación, pues este es un paso para su diseño.

Sheila Gándara mostró el procedimiento que la dejó sin dientes. (Foto/ Canal RCN)

O sea, los resultados no se ven todavía hasta que le sigan haciendo otras intervenciones para dejar ver el resultado final.

En cuanto a las reacciones de sus seguidores, en los comentarios se ve que la apoyan y que esté invirtiendo más en ella, pues motiva a otras mujeres a ponerse más lindas luego de los duelos amorosos.