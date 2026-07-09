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Erling Haaland reapareció antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial y detalle llamó la atención

Erling Haaland dejó ver cómo vive la previa ante Inglaterra, pero muchos se enfocaron de nuevo en su apariencia física.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Erling Haaland mostró cómo se prepara para el partido contra Inglaterra.
Así se prepara Erling Haaland para los cuartos de final del Mundial 2026.(Foto: AFP)

Erling Haaland volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir cómo vive la preparación para el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

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¿Qué compartió Erling Haaland antes del partido contra Inglaterra?

El delantero que ha sido una de las figuras del Mundial, compartió una serie de imágenes en sus redes sociales a pocos días de uno de los encuentros más importantes de la selección nórdica.

El compromiso entre Noruega e Inglaterra está programado para disputarse el sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, y que desde ya hace historia pues Noruega no había ido al Mundial desde hace 28 años.

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En medio de la expectativa por el encuentro, Haaland utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde reúne cerca de 60 millones de seguidores, para compartir una serie de fotografías relacionadas con la preparación del equipo.

En las imágenes se observa al delantero entrenando, concentrado en las sesiones previas al compromiso que definirá uno de los clasificados a las semifinales.

Erling Haaland mostró cómo se prepara para el partido contra Inglaterra.
Así se prepara Erling Haaland para los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

También aparece durante una rueda de prensa, donde es el centro de atención de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que están pendientes de una de las estrellas de esta Copa del Mundo.

"Quarter-final prep 🇳🇴🫡", el goleador escribió este corto mensaje en inglés y que hace referencia a su preparación para los cuartos de final con la selección de Noruega.

Tras la publicación muchos reaccionaron con los memes que le han hecho en el último tiempo. Además su apariencia físico de nuevo fue el centro de atención.

¿Por qué Erling Haaland sigue siendo tendencia en el Mundial 2026?

Desde el inicio de esta edición del Mundial, Erling Haaland no solo ha llamado la atención por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino también por todo lo que comparte fuera de las canchas.

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El atacante se ha convertido en uno de los jugadores más comentados gracias a sus actuaciones con Noruega, selección que logró avanzar a los cuartos de final con Haaland como uno de sus principales referentes ofensivos.

Erling Haaland mostró cómo se prepara para el partido contra Inglaterra.
Así se prepara Erling Haaland para los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Además de sus goles, en los últimos días también se ha hablado de varias curiosidades sobre su vida personal, los memes, su rutina de entrenamiento, la alimentación que sigue para mantenerse y algunos detalles de su historia antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol europeo.

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