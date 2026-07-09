El mundo del deporte colombiano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida figura quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Desde que se confirmó el fallecimiento del reconocido deportista, una gran variedad de internautas ha dejado sentidos mensajes en las redes sociales al ser un destacado ciclista a lo largo de su carrera.

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¿Quién fue la reconocida leyenda de deporte colombiano que falleció?

El nombre de Rafael Antonio Niño Munévar se ha convertido en tendencia en las últimas horas a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Rafael Antonio Niño Munévar. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 112 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“La Federación Colombiana de Ciclismo expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Rafael Antonio Niño Munévar, una de las máximas leyendas del deporte nacional y uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano. Conocido como «El Niño de Cucaita», conserva el récord como el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, con seis títulos, una marca histórica que permanece vigente”, dice el comunicado.

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¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte del ciclista Rafael Antonio Niño?

Tras confirmarse el fallecimiento del ciclista colombiano, varios internautas han generado diversas opiniones acerca de cuál fue la causa de su muerte.

Falleció el reconocido ciclista Rafael Antonio Niño Munévar. | Foto: Freepik

En medio del reciente comunicado compartido de La Federación Colombiana de Ciclismo, se evidencia que falleció a causa de una afección pulmonar.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Rafael Antonio Niño a lo largo de su carrera profesional?

En 1970, el ciclista colombiano se convirtió en una de las figuras más representativas de este deporte, en especial, por ser el campeón de la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia.

Así también, tuvo la oportunidad de adquirir importantes requisitos, en especial por ser uno de los piones de las carreteas en el continente europeo en el que adquirió importantes reconocimientos.