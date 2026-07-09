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La Segura preocupó tras aparecer en un hospital y revelar el problema de salud que sufrió

La Segura contó por qué terminó en urgencias y cómo avanza su recuperación tras preocupar a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó.
¿Qué le pasó a La Segura? La influenciadora contó por qué terminó en urgencias. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, generó preocupación entre sus millones de seguidores luego de compartir que terminó en un hospital durante la madrugada.

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¿Qué le pasó a La Segura y por qué terminó en el hospital?

La creadora de contenido caleña a través de sus historias de Instagram mostró parte de lo que vivió y explicó por qué tuvo que acudir de urgencia a un centro médico.

La Segura publicó un video en el que aparece acostada sobre una camilla, recibiendo medicamentos por vía intravenosa mientras era atendida por el personal médico.

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"Mi madrugada se redujo a esto", escribió La Segura.

En el mismo video también se observa a su esposo, Ignacio Baladán, acompañándola durante la atención médica mientras permanecía en el hospital.

Horas después, la influenciadora caleña volvió a aparecer en sus redes sociales para contar que ya había recibido el alta y que se encontraba nuevamente en su casa, aunque todavía debía guardar reposo para recuperarse.

La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó.
¿Qué le pasó a La Segura? La influenciadora contó por qué terminó en urgencias. (Foto: Canal RCN)

La Segura explicó que todo comenzó cuando presentó un fuerte episodio de vómito que no lograba controlar, situación que la llevó a tomar la decisión de acudir a urgencias hacia la una de la madrugada.

Según contó, en la clínica recibió varios medicamentos por la vena para estabilizar su estado de salud.

"Me pusieron mucho medicamento por la vena y regresamos como a las 6 a.m.", relató a través de sus historias de Instagram.

¿Qué dijo La Segura sobre su estado de salud?

Después de regresar a casa, La Segura aseguró que continuaba sintiendo dolor abdominal y explicó que todavía no sabe con certeza qué provocó el malestar.

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Inicialmente creyó que podía tratarse de una intoxicación por algún alimento que había consumido, aunque posteriormente comentó que también existía la posibilidad de que se tratara de un virus.

La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó.
¿Qué le pasó a La Segura? La influenciadora contó por qué terminó en urgencias. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora explicó que aún desconoce el origen del problema de salud, por lo que seguirá atenta a su evolución durante los próximos días mientras continúa recuperándose.

Más tarde volvió a compartir otra actualización con sus seguidores, donde confesó que todavía se sentía mal y que el dolor persistía, razón por la que decidió permanecer en reposo mientras espera mejorar completamente.

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