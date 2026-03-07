¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Este viernes 3 de julio, millones de colombianos estarán atentos al partido entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cuál es la técnica de respiración que ayuda a reducir la ansiedad antes del partido de Colombia?

La expectativa por el resultado ha llevado a que muchos aficionados vivan las horas previas con nervios, ansiedad e incluso dificultad para concentrarse.

Frente a este tipo de situaciones, especialistas en bienestar recomiendan una sencilla técnica de respiración que puede ayudar a controlar las emociones antes del esperado encuentro que definirá lo que pasará con Colombia en el Mundial.

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La ansiedad antes de un partido importante no solo la experimentan los jugadores. Los aficionados también pueden sentir aceleración del corazón, respiración agitada o pensamientos constantes sobre el resultado del encuentro.

Por eso, algunos expertos aconsejan realizar ejercicios de respiración consciente para disminuir esa sensación de estrés.

Una de las más conocidas es la técnica 4-4-4, también llamada respiración cuadrada o box breathing.

¿Cómo usar está técnica antes del Colombia vs. Ghana para bajar los nervios?

El procedimiento consiste en inhalar por la nariz durante cuatro segundos, mantener el aire en los pulmones durante otros cuatro segundos y exhalar lentamente por la boca durante cuatro segundos. Después se vuelve a repetir el mismo ciclo durante varios minutos.

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Este ejercicio ayuda a regular el ritmo de la respiración y favorece una sensación de calma. Además, permite que la persona centre su atención en el presente y disminuya la tensión que puede generar la espera antes de un evento importante.

El encuentro entre Colombia y Ghana definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos. Los aficionados que no pudieron viajar para apoyar a la Tricolor podrán ver el partido a través de Canal RCN. El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Si Colombia se lleva la victoria frente a Ghana, su próximo rival será Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. En caso de perder, quedará eliminado.

Como se trata de una fase de eliminación directa, no puede haber empate: si el partido termina igualado en los 90 minutos, se jugará tiempo extra y, de ser necesario, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.