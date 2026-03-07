Yina Calderón niega haber copiado a Andrea Valdiri en el tono de su cabello: "Nadie es dueño del rubio"

Yina Calderón realizó una transmisión en vivo con sus seguidores para responder a las críticas que surgieron en redes sociales, luego de que varios usuarios aseguraran que había copiado el nuevo look de Andrea Valdiri.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las críticas por supuestamente copiar el look de Andrea Valdiri?

A través de sus redes sociales, donde reúne miles de seguidores, Yina Calderón rompió el silencio y respondió a quienes la señalaron de haber copiado el nuevo tono de cabello de la influencer barranquillera.

Yina Calderón se pronunció sobre las comparaciones con Andrea Valdiri por su cambio de imagen. (Foto: Canal RCN)

La empresaria aseguró que su cambio de look no tuvo relación con la influencer barranquillera.

Las comparaciones surgieron luego de que Andrea Valdiri mostrara una cabellera de tono rubio intenso y, pocos días después, Yina apareciera con un color muy similar.

Esto desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios la calificaron de "copiona".

Frente a las críticas, Yina explicó que no estaba pendiente de las publicaciones de Valdiri y afirmó que llevaba tiempo planeando ese cambio de imagen.

Incluso, aseguró que la decisión fue tomada cuando se encontraba de viaje en México, y que buscaba un tono más blanco, pero que su cabello no le dio para más.

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¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Yina Calderón que no copió el look de Andrea Valdiri?

El video en el que Yina Calderón explicó que no copió el look de Andrea Valdiri provocó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Andrea Valdiri cambió el tono de su cabello a un rubio intenso. (Foto: Canal RCN)

Mientras algunos internautas aseguraron no creer en su versión, otros aprovecharon para elogiar su cambio de imagen y afirmaron que el nuevo tono de cabello le favorece.

Asimismo, muchos estuvieron de acuerdo con sus palabras, apuntando que cualquiera podía ser rubio.

Es normal, uno se pinta cuando uno quiere y no porque le estás copiando a nadie; esto no hagas caso", "Quiso parecerse a la Valdiri" y "No le creo", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

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¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al look de Yina Calderón?

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo look de Yina Calderón ni ha respondido a las comparaciones que han hecho algunos usuarios en redes sociales.

Aunque el cambio de imagen de ambas influencers ha generado numerosos comentarios entre los internautas, la creadora de contenido barranquillera ha mantenido silencio sobre el tema y no ha emitido ninguna reacción al respecto.