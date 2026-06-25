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Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado?

En medio del embarazo de Karina García, el nombre de Yina Calderón ha sido tendencia por las predicciones que ha hecho.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado?
¿Qué predicciones ha hecho Yina Calderón? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Yina Calderón se ha convertido en tendencia través de las diferentes plataformas digitales por las diferentes predicciones que ha compartido sobre los famosos.

Todo comenzó con el anuncio de embarazo de Karina el pasado 24 de junio en el que compartió varias fotografías junto a Kris R en el que anunció su embarazo.

Con base en esto, los internautas generaron varios comentarios sobre Yina Calderón, quien ha hecho varias predicciones con antelación sobre los anuncios que dan los famosos.

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¿Cuáles son las predicciones que Yina Calderón ha hecho sobre los famosos?

Cabe destacar que Yina Calderón se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital quien se ha destacado por sus polémicos comentarios, en especial, por todo lo que ha dicho sobre los famosos.

Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado?
Estas predicciones ha hecho Yina Calderón sobre varios famosos. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Yina ha generado gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por las predicciones que ha hecho sobre los embarazos de varias famosas colombianas, entre esos están los siguientes:

El primer anuncio que hizo Yina hace varias semanas fue el de Lina Tejeiro al decir mediante sus redes sociales que estaba embarazada.

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La segunda predicción que hizo la creadora de contenido fue el de Aida Victoria Merlano, cuando reveló que estaba embarazada a inicios del año pasado.

En otro video que Yina compartió en redes, se refleja que compartió su perspectiva sobre el posible embarazo de Karina, quien lo informó el pasado 24 de junio.

Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado?
Estas predicciones ha hecho Yina Calderón de famosos. | Foto: Buen Día, Colombia

¿Cómo anunció Karina García su embarazo con Kris R?

En horas de la tarde del pasado 24 de junio, Karina García se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocidas creadora de contenido digital, sino también, por compartir una ráfaga de fotografías con Kris R, anunciando que está embarazada.

En los comentarios de la publicación, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como Blessd, WestCol, Yailin y Alexa Torrex, se pronunciaron al respecto en medio del sorpresivo anuncio que hizo Karina García, quien dejó anonadados a todos sus seguidores en medio de la noticia que compartió al respecto.

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