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Cristiano Ronaldo se reencuentra con Georgina Rodríguez previo a su partido contra Colombia

El futbolista Cristiano Ronaldo se mostró muy feliz con Georgina Rodríguez en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cristiano ronaldo y georgina rodriguez
Cristiano Ronaldo se reencuentra con Georgina y se ve muy enamorado/AFP: MICHAEL BUHOLZER

El futbolista Cristiano Ronaldo se dejó ver muy feliz con la modelo Georgina Rodríguez luego de que esta viajara a Miami, Estados Unidos a reencontrarse con él y apoyarlo en el Mundial 2026.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Los famosos sorprendieron a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con una romántica fotografía juntos.

georgina y cristiano juntos en el mundial

Los dos compartieron una instantánea de su reencuentro a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores.

En la imagen se dejaron ver muy sonrientes y abrazados en Miami, Estados Unidos, a donde viajó la argentina para mostrarle todo su apoyo al deportista en el Mundial 2026.

"El amuleto de papá", escribió Georgina en la descripción de la publicación, mientras Cristiano agregó un emoji de corazón.

Luego de su publicación, miles de admiradores reaccionaron al respecto, donde los llenaron de elogios y comentarios destacando que ahora Ronaldo sí tenía su amuleto de la suerte para destacarse en la Copa del Mundo.

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Cabe destacar que, muchos se cuestionaron por qué Georgina Rodríguez no había estado junto al deportista en los partidos previos generando especulaciones de una posible crisis, pero, al parecer, la modelo no estuvo presente porque estaba celebrando los cumpleaños de sus hijos, los sus mellizos, Eva y Mateo, y Cristiano Junior.

En sus redes sociales mostró las celebraciones que les hizo a los tres con sus amigos, donde estos se mostraron muy felices.

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¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo contra la Selección de Colombia en el Mundial 2026?

Por ahora, el futbolista no solo disfruta de la compañía de Georgina Rodríguez, sino que se prepara para lo que será su próximo partido contra los cafeteros.

portugal versus colombia en el mundial 2026

El delantero Cristiano Ronaldo jugará contra la Selección de Colombia el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m, hora Colombia, en Miami, Estados Unidos, donde disputarán el último partido de la primera fase del Mundial 2026 del Grupo K, al que pertenecen.

No olvides que este encuentro lo podrás ver gratis a través del Canal RCN o por medio de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

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