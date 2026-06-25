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Luisa Castro rompió el silencio sobre rumores de haberle sido infiel a Westcol

La influenciadora Luisa Castro se pronunció a la lluvia de especulaciones sobre su relación con Westcol.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
luisa castro sobre westcol
Luisa Castro desmintió infidelidad a Westcol/AFP: Tommaso Boddi

La influenciadora Luisa Castro habló sobre los rumores de una posible infidelidad al streamer Westcol, que circularon hace algunas semanas en redes sociales tras un viaje de ella a Brasil.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre su supuesta infidelidad?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre si considera que alguien que ama puede engañar, por lo que ella aprovechó para desmentir dichas especulaciones.

Luisa castro habla de westcol

"De mí han salido chismes de que yo supuestamente he sido infiel, yo nunca aclaro nada de eso porque yo sé que es bobada que me inventan por ahí, pero yo nunca he engañado una pareja", señaló.

Indicó que no sería capaz de hacerle ese daño, pues considera que ese dolor es más fuerte que uno físico.

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Asimismo, señaló que entiende que los hombres funcionan diferente y en ocasiones pueden ser infieles y amar a una sola mujer, pero reiteró que ella no podría herir a quien ama de esa manera.

"Realmente para mí no es amor porque uno no le hace daño así a alguien que uno ama, pero entiendo que es a veces difícil manejar las tentaciones", agregó.


Tras su revelación, logró miles de comentarios, donde muchos coincidieron con su pensamiento y le señalaron su apoyo al respecto, destacando la gran pareja que forma con Westcol.

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¿Cómo es la relación de Luisa Castro y Westcol?

Los creadores de contenido se han mostrado muy felices y enamorados, detallando que su relación es bastante sana y tranquila.

Ambos se encuentran viviendo juntos y han detallado que, por ahora, se están conociendo y disfrutando de su romance para poder confirmar si quieren avanzar en otros aspectos como la posibilidad de tener hijos.

luisa castro se confeso sobre supuesta infidelidad

Los dos han manifestado sus anhelos de ser padres, pero han confesado que consideran que, por ahora no es el momento debido a que llevan muy poco tiempo juntos.

Mientras tanto, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando en su noviazgo, el cual suelen mantener con mayor reserva.

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