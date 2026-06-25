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¿Mhoni predijo terremotos en Venezuela?, esto dijo

Reviven revelaciones que había hecho Mhoni sobre Venezuela y que relacionan con los terremotos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mhoni vidente sobre terremotos en venezuela
Mhoni Vidente sobre Venezuela/Foto IA

La mexicana Mhoni Vidente ha vuelto a dar de qué hablar luego de volverse viral en redes sociales por supuestamente haber predicho los terremotos que sufrió Venezuela este 24 de junio.

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¿Qué pasó tras terremotos en Venezuela?

Venezuela fue sorprendida por dos fuertes terremotos con solo algunos segundos de diferencia. El primero se dio con una magnitud de 7,1 y el segundo con una magnitud de 7,5.

terremotos en venezuela

Varias regiones del país quedaron fuertemente afectadas, reportándose edificios y casas destruidas; además de la lamentable muerte de decenas de personas y cientos de heridos.

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Este terremoto alcanzó a sentirse en varios lugares de Colombia, pues varias ciudades como Bogotá reportaron temblores que también quedaron registrados en videos y volvieron virales rápidamente en redes sociales.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Venezuela?

Miles de internautas revivieron declaraciones de Mhoni Vidente de meses atrás cuando habló sobre Venezuela y América Latina.

mhoni vidente sobre cambios en venezuela

Según destacó en su momento el régimen en Venezuela caería, acertando a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Indicó que Venezuela sufriría varios cambios inesperados y además señaló que este año 2026 iba a ser el año cero o de reinicio, por lo que, Suramérica sufriría varios movimientos de tierra tras los cambios climáticos.

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¿Habrá más temblores?

Mhoni recientemente indicó que México sufriría un temblor, lo que ha preocupado a miles de personas por su predicción.

Comentó que el país azteca sufriría esto en medio del Mundial 2026, que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

"Va a seguir temblando, van a seguir los movimientos sísmicos y ahora con volcanes, se van a activar algunos (...) hay muchas energías moviéndose y está el mundo en cambio radical", expresó.

Luego de sus declaraciones, varios seguidores siguen al pendiente de sus predicciones y señalando que esperan que no se cumplan muchas de sus fuertes revelaciones.

Venezuela declaró emergencia nacional, por lo que, por ahora, miles de personas y famosos han manifestado todo su apoyo a Venezuela a través de sus redes sociales, donde esperan ayudar a los miles de afectados.

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