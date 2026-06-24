Isabella dedicó estas palabras a Karina García tras anunciar su embarazo; esto le dijo a su mamá

Karina García continúa dando de qué hablar luego de confirmar que está esperando un hijo junto al cantante de trap Kris R.

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¿Qué mensaje le dedicó Isabella a Karina García tras confirmar su embarazo?

En la tarde del 24 de junio, la paisa compartió la noticia con una publicación compartida en sus redes sociales que rápidamente se llenó de reacciones por parte de seguidores, amigos y varios famosos.

Entre los mensajes llamó la atención el de su hija Isabella Vargas, quien decidió dedicarle unas tiernas palabras a su mamá tras hacer pública la noticia del embarazo.

Luego de que Karina García y Kris R compartieran las fotografías con las que anunciaron la llegada de su bebé, Isabella también reaccionó públicamente a la noticia.

Isabella Vargas reaccionó al embarazo de Karina García con este mensaje. (Foto: Canal RCN)

La joven publicó un mensaje en el que expresó la emoción que siente por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

“Esperándote con muchas ansias, te amamos”, escribió Isabella, acompañando con emojis.

Tras su mensaje varios usuarios reaccionaron con mensajes elogiando y felicitando a la joven por el bebé que viene en camino.

“Tan linda Isa siempre” o “felicidades mi Isa por tu hermanito”, fueron algunos de los mensajes.

¿Por qué generó críticas el comentario de Isabella para Karina García?

No obstante, entre las reacciones también aparecieron algunas críticas hacia Karina García. Varios usuarios comentaron que Isabella es quien frecuentemente cuida a su hermano Valentino y aseguraron que ahora también tendría un papel importante en la llegada del nuevo bebé.

Este comentario es uno de muchos que recibió Karina García como el de Valentino Lázaro, Yailin, Westcol, La Jessu, entre otros.

Isabella Vargas reaccionó al embarazo de Karina García con este mensaje. (Foto: Canal RCN)

Pero también hubo uno que llamó verdaderamente la atención y fue el curioso comentario que Blessd hizo en la publicación.

¿Cómo dio a conocer Karina García su tercer embarazo?

La confirmación llegó después de varios días de especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo.

Finalmente, Karina García fue quien dio a conocer la noticia al compartir una serie de fotografías junto a Kris R, donde aparece luciendo su barriguita y mostrando una ecografía.