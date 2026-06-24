James Rodríguez envió un mensaje a sus compañeros tras el triunfo ante RD Congo: esto dijo

El capitán del equipo cafetero, James Rodríguez, les envió un conmovedor, pero a la vez contundente mensaje a sus compañeros de la Selección Colombia tras la victoria ante República Democrática del Congo.

¿Por qué James Rodríguez es el capitán de Colombia?

Hay varias razones por las cuales, actualmente, James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. Algunas de ellas son: su trayectoria, su liderazgo y su peso histórico en el equipo nacional.

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes de la historia de la Tricolor debido a su larga trayectoria e incluyendo algunos reconocimientos como ser el máximo asistidos histórico, uno de los máximos goleadores y ser la gran figura del Mundial Brasil 2014.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia (AFP/Ulises RUIZ)

El cucuteño asumió la capitanía del equipo después de un largo periodo que le correspondió a Mario Yepes, quien también fue una figura destacada. El propio James ha explicado que es un honor ser el capitán de la Selección, pero no se trata solo de llevar un brazalete, sino también es optar por el bienestar de todos los miembros del equipo.

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¿Cuánto quedó el partido de Colombia contra República del Congo?

El encuentro entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo fue el pasado 23 de junio en Guadalajara, México. A pesar de que fue un partido reñido en los primeros minutos, donde Colombia tuvo varios tiros al arco sin definir, Daniel Muñoz fue el encargado de anotar el gol que le dio la victoria al equipo colombiano.

Con un marcador final de 1 – 0, Colombia logró clasificar a dieciseisavos de final, dejando por fuera a República del Congo. Los hinchas de la Tricolor están expectantes respecto al partido que se jugará el próximo sábado contra Portugal, ya que de él dependen las posiciones finales de la tabla.

Colombia le ganó 1 -0 a República del Congo en el Mundial (AFP/ULISES RUIZ)

¿Cuál fue el mensaje que le envió James Rodríguez a sus compañeros e hinchas?

Una vez el equipo cafetero clasificó a la siguiente fase del torneo, James Rodríguez apareció en sus redes sociales enviando un mensaje a todas aquellas personas que hicieron que fuera posible.

A través de una publicación en Instagram, el jugador compartió unas fotografías tomadas durante el partido acompañadas de las palabras:

Esto apenas comienza y vamos por más. Todos unidos hasta el final

Su compañero Daniel Muñoz no dudó en comentar la publicación "Más más más", junto a un emoji de fuego, que representa emoción por lo que se vendrá en el futuro.