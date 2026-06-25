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Mamá de James Rodríguez denunció haber sido víctima de robo durante el Mundial 2026

El hecho fue revelado por un amigo de la familia, quien compartió lo ocurrido a través de redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué pasó con la mamá de James Rodríguez? Denunció haber sido víctima de robo en el Mundial 2026
¿Qué pasó con la mamá de James Rodríguez? Denunció haber sido víctima de robo en el Mundial 2026. (Foto AFP: Omar Vega).

María del Pilar Rubio, madre del futbolista colombiano James Rodríguez, llamó la atención durante el Mundial de fútbol2026 tras denunciar que había sido víctima de un robo. La situación fue dada a conocer por parte de un amigo de la familiar del jugador, quien compartió lo ocurrido en sus redes sociales y generó reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué se sabe del robo que denunció la mamá de James Rodríguez durante el Mundial 2026?

Hace pocos minutos, César Sumosa, amigo cercano de la familia de James Rodríguez, reveló por medio de sus redes sociales que María del Pilar Rubio, madre del futbolista colombiano, habría sido víctima de un robo durante el Mundial de fútbol que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Mamá de James Rodríguez reveló que fue víctima de robo durante el Mundial 2026: esto se sabe
Mamá de James Rodríguez reveló que fue víctima de robo durante el Mundial 2026: esto se sabe. (Foto Freepik).

La mujer, quien se encuentra en México apoyando a la Selección Colombia y a su hijo, habría sufrido el hurto el pasado miércoles mientras acompañaba esta celebración deportiva.

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“En pleno Mundial, la mamá de James perdió su cuenta de Instagram”, anunció el hombre a través de sus redes sociales.

Posteriormente, Sumosa compartió una nota de voz enviada por Rubio, en la que la madre del jugador explicó que le habían robado su celular y que, tras adquirir uno nuevo, logró recuperar varias aplicaciones, excepto su cuenta de Instagram.

Según relató, no había podido ingresar nuevamente a la red social, aunque no entregó detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

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“Como te parece que ayer me robaron el celular. Hoy ya lo compré y cuando se me restauraron todas las aplicaciones, menos el Instagram, no he podido entrar”, explicó Rubio.

Hasta el momento, la madre de James Rodríguez no ha entregado más detalles sobre el robo ni sobre la recuperación de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la situación generó comentarios entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a lo ocurrido.

¿James Rodríguez se pronunció frente al robo de su mamá en medio del Mundial 2026?

Pues tras conocerse que María del Pilar Rubio fue sido víctima de un robo durante el Mundial 2026, muchos seguidores se preguntaron si el futbolista colombiano se había pronunciado sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento, el jugador no ha compartido ningún mensaje público relacionado con la situación que vivió su mamá.

Preocupación por la familia de James Rodríguez tras denuncia de robo a su mamá durante el Mundial 2026
Preocupación por la familia de James Rodríguez tras denuncia de robo a su mamá durante el Mundial 2026. (Foto Freepik).
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