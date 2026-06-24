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Yina Calderón presumió todo el dinero que ganó tras acertar con el marcador de Colombia vs RD Congo

La creadora de contenido compartió en redes sociales la suma que recibió después de su predicción acertada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Apostó por la Selección Colombia y ganó: Yina Calderón mostró la cifra que recibió tras el partido
Apostó por la Selección Colombia y ganó: Yina Calderón mostró la cifra que recibió tras el partido. (Foto AFP: Ulises Ruiz | Canal RCN).

Yina Calderón llamó la atención en redes sociales tras revelar el dinero que ganó luego de acertar el marcador del partido entre Colombia y RD Congo en el Mundial de fútbol 2026. La creadora de contenido compartió el resultado de su apuesta y mostró la suma que recibió por su predicción.

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¿Cuánto dinero ganó Yina Calderón tras acertar con el marcador de la Selección Colombia vs. RD Congo?

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia disputó su segundo encuentro en el Mundial de fútbol 2026, esta vez frente a República Democrática del Congo en el Estadio Akron, en Guadalajara, México.

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Daniel Muñoz hizo historia en el Mundial 2026 tras marcar el gol de la victoria de Colombia (Foto JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

En medio de la expectativa por conocer el resultado del partido, Yina Calderón y su familia decidieron realizar una apuesta para predecir el marcador, reto en el que la influenciadora terminó acertando.

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A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, Yina mostró el momento en el que recibió el dinero de la apuesta que había ganado.

Sin embargo, la suma no habría sido tan alta, pues en el video se observan algunos billetes de veinte mil y cinco mil pesos, por lo que el valor aproximado sería de al menos cien mil pesos colombianos.

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"Siempre gano, páguenme la apuesta que gané el marcador, paguen", mencionó Calderón mientras recibía el dinero.

El momento generó reacciones entre sus seguidores, quienes conocieron la curiosa forma en la que la influenciadora celebró haber acertado al resultado del encuentro deportivo.

¿Cómo quedó el marcador de la Selección Colombia vs. RD Congo?

La Selección Colombia logró imponerse ante RD Congo en su segundo partido del Mundial 2026, aunque el encuentro estuvo marcado por una jugada que generó expectativa desde los primeros minutos.

Daniel Muñoz había enviado el balón al fondo de la red y parecía adelantar a la Tricolor, pero después de la revisión arbitral la anotación fue invalidada por posición adelantada. Pese a la decisión, el equipo mantuvo la búsqueda del triunfo y consiguió quedarse con los tres puntos tras vencer 1-0, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final.

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