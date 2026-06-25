Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ella es Miranda, la hermosa mujer que se robó las miradas en partido de la Selección Colombia

Los televidentes quedaron impactados con la belleza Miranda, quién fue enfocada por las cámaras en el estadio de Guadalajara.

SuperLike Por: Laura Pineda
Silueta de mujer.
Miranda Yepes se convirtió en sensación gracias a su belleza en el partido de Colombia contra la República Democrática del Congo (Foto por Freepik).

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia derrotó a la República Democrática del Congo 1-0 en el estadio de Guadalajara México. Sin embargo, lo que llamó la atención además de la victoria de la tricolor fue la aparición especial de Miranda Yepes en las pantallas del estadio y replicadas en la transmisión.

Mario Yepes
La hija de Mario Yepes, Miranda Yepes, se volvió tendencia luego de ser enfocada por una de las cámaras en el estadio Guadalajara (EDWIN PIPICANO / AFP).

Artículos relacionados

¿Quién es Miranda Yepes, la mujer que se robó todas las miradas en el partido de Colombia?

Miranda tiene 21 años y es la segunda hija del exjugador e histórico capitán de la tricolor Mario Alberto Yepes, quien jugaba con defensa central en la Selección Colombia de Fútbol.

Miranda tiene dos hermanos: Luciano Yepes, quien tiene 23 años, y Valentino Yepes que tiene 13 años. Los tres son hijos del matrimonio de Yepes con Carolina Villegas, aunque están separados en la actualidad.

Miranda es creadora de contenido y su nicho gira en torno a moda, maquillaje, estilo de vida, y viajes. Además, vive entre Colombia y Milán. Actualmente, cuenta con 298.000 seguidores en TikTok y 163.000 en Instagram.

Celular mostrando redes sociales
Miranda es creadora de contenido y cuenta con 298.000 seguidores en TikTok y 163.000 en Instagram.

Artículos relacionados

¿Por qué Miranda Yepes llamó la atención en el partido de Colombia?

Miranda Yepes y Mario Yepes se encontraban disfrutando del partido de Colombia vs. República del Congo en un palco especial, junto a otras figuras importantes como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

No obstante, Miranda Yepes llamó la atención en medio de la tribuna al ser enfocada por una de las cámaras, pues con su carisma y elegancia cautivó a los asistentes en el Estadio Akron de Guadalajara.

Artículos relacionados

¿Qué publicó Miranda Yepes, en redes, tras el partido de Colombia?

Luego de ser enfocada por las cámaras y ser vista por miles de personas, Miranda publicó fotos en el estadio y posteó el video donde aparece en la transmisión en Instagram.

“Con cara concentrada que parece enojada, ¡qué felicidad volver a estar en un mundial! 🇨🇴 😍⚽️”, escribió en la publicación.

Además, publicó un video en TikTok donde aparece bailando la canción “Así de Rico” una colaboración entre Emyl Rusev, Juliana Velásquez, y Juan Duque. En el que recibió 26.300 me gusta y varios comentarios alagando su hermosura.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mensaje del futbolista que perdió a su esposa en terremoto en Venezuela Viral

Futbolista compartió angustiante mensaje por su hija tras perder a su esposa en terremoto en Venezuela

El futbolista conmovió tras revelar que su esposa perdió la vida en el terremoto de Venezuela pero ahora pide ayuda para ver a su hija.

Grietas por terremoto Viral

Impactante relato de un DT tras el fuerte sismo en Venezuela: "Se empezó a mover todo"

El director relató los angustiantes momentos que presenció durante los terremotos en Venezuela y contó cómo reaccionó.

Presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela Viral

Así fue el angustiante momento que vivieron unos presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela

El inesperado sismo interrumpió una transmisión en directo y el momento quedó registrado por las cámaras.

Lo más superlike

Sara Uribe publicó inesperado mensaje y las redes lo relacionaron con Fredy Guarín y Andreina. Sara Uribe

Sara Uribe lanzó mensaje tras romántica foto de Andreina Fiallo y Fredy Guarin: “ningún recuerdo”

Sara Uribe publicó contundente mensaje que muchos relacionaron con la romántica foto de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación