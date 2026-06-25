El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia derrotó a la República Democrática del Congo 1-0 en el estadio de Guadalajara México. Sin embargo, lo que llamó la atención además de la victoria de la tricolor fue la aparición especial de Miranda Yepes en las pantallas del estadio y replicadas en la transmisión.

La hija de Mario Yepes, Miranda Yepes, se volvió tendencia luego de ser enfocada por una de las cámaras en el estadio Guadalajara (EDWIN PIPICANO / AFP).

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¿Quién es Miranda Yepes, la mujer que se robó todas las miradas en el partido de Colombia?

Miranda tiene 21 años y es la segunda hija del exjugador e histórico capitán de la tricolor Mario Alberto Yepes, quien jugaba con defensa central en la Selección Colombia de Fútbol.

Miranda tiene dos hermanos: Luciano Yepes, quien tiene 23 años, y Valentino Yepes que tiene 13 años. Los tres son hijos del matrimonio de Yepes con Carolina Villegas, aunque están separados en la actualidad.

Miranda es creadora de contenido y su nicho gira en torno a moda, maquillaje, estilo de vida, y viajes. Además, vive entre Colombia y Milán. Actualmente, cuenta con 298.000 seguidores en TikTok y 163.000 en Instagram.

Miranda es creadora de contenido y cuenta con 298.000 seguidores en TikTok y 163.000 en Instagram.

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¿Por qué Miranda Yepes llamó la atención en el partido de Colombia?

Miranda Yepes y Mario Yepes se encontraban disfrutando del partido de Colombia vs. República del Congo en un palco especial, junto a otras figuras importantes como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

No obstante, Miranda Yepes llamó la atención en medio de la tribuna al ser enfocada por una de las cámaras, pues con su carisma y elegancia cautivó a los asistentes en el Estadio Akron de Guadalajara.

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¿Qué publicó Miranda Yepes, en redes, tras el partido de Colombia?

Luego de ser enfocada por las cámaras y ser vista por miles de personas, Miranda publicó fotos en el estadio y posteó el video donde aparece en la transmisión en Instagram.

“Con cara concentrada que parece enojada, ¡qué felicidad volver a estar en un mundial! 🇨🇴 😍⚽️”, escribió en la publicación.

Además, publicó un video en TikTok donde aparece bailando la canción “Así de Rico” una colaboración entre Emyl Rusev, Juliana Velásquez, y Juan Duque. En el que recibió 26.300 me gusta y varios comentarios alagando su hermosura.