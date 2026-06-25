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Así fue el angustiante momento que vivieron unos presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela

El inesperado sismo interrumpió una transmisión en directo y el momento quedó registrado por las cámaras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela
Presentadores reaccionaron en vivo al fuerte terremoto que sacudió a Venezuela. (Fotos: Freepik)

El terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio sorprendió en vivo a unos presentadores durante una transmisión de televisión y el momento se volvió viral por la reacción que tuvieron estas personas.

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¿Cómo reaccionaron los presentadores al terremoto en Venezuela?

Lo que parecía una emisión normal terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos tras los fuertes movimientos telúricos registrados en Venezuela de 7.1 y 7.5.

En las imágenes aparecen cuatro presentadores, dos mujeres y dos hombres, los cuales trabajan para el programa Cero Táctica, del canal Venevisión.

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Mientras conversaban sobre temas deportivos y sonreían frente a las cámaras, comenzaron a sentir un movimiento que, al principio, parecía leve.

Durante los primeros segundos de la transmisión, los presentadores permanecieron en sus puestos intentando entender lo que estaba ocurriendo.

Presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela
Presentadores reaccionaron en vivo al fuerte terremoto que sacudió a Venezuela. (Foto: Freepik)

Sin embargo, conforme aumentó la intensidad del sismo y las cámaras continuaban grabando, la mesa del set empezaba a moverse de un lado a otro.

Los cuatro presentadores permanecieron sentados todo el movimiento telúrico que fue bastante largo. Una de las mujeres tenía una expresión de susto, pero no mencionaba palabra. Y la otra mujer solo observaba lo que estaba ocurriendo.

Por su parte, uno de los hombres se agachó e incluso se resguardó debajo de la mesa para protegerse mientras continuaba el movimiento.

¿Cómo vivieron el terremoto de Venezuela en vivo unos presentadores?

La transmisión seguía intacta e incluso se quedaron sin luz y uno de los presentadores encendió la linterna de su celular para iluminar a sus compañeros.

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Cuando parecía que el movimiento había terminado, un nuevo sismo volvió a sentirse pocos segundos después, lo que provocó otra la reacción entre quienes permanecían en el estudio.

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Tras viralizarse el video, los usuarios no tardaron en comentar la reacción que tuvieron los presentadores durante todo el sismo, ya que, pese al aparente temor que reflejaban en sus rostros, permanecieron en sus sillas todo el tiempo incluso cuando se quedaron sin luz.

“La de blanco se le podía caer el mundo, pero nunca perdía el glamour” o “El de las indicaciones salió hace rato”, fueron algunos comentarios.

 

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