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Papa León XIV anunció millonaria ayuda para venezolanos afectados por el sismo

El Papa León XIV anunció ayuda para los venezolanos afectados por el sismo ocurrido recientemente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Papa León XIV anunció millonaria ayuda para venezolanos
Papa León XIV anunció millonaria ayuda para venezolanos. (Foto AFP: Alberto Pizzoli | Freepik).

El Papa León XIV anunció una millonaria ayuda destinada a la población venezolana afectada por el sismo ocurrido en la tarde del pasado miércoles 24 de junio. La iniciativa busca brindar apoyo a las personas que atraviesan las consecuencias de esta emergencia natural.

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¿Cuál fue la millonaria ayuda que el Papa León XIV destinó para la población venezolana tras el sismo?

Según informó el sitio web oficial del vaticano Vatican News, el Papa León XIV decidió tomar acciones y anunciar una millonaria ayuda para los venezolanos afectados por el sismo ocurrido recientemente en su país.

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Así ocurrió el terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

Según la información brindada, el sumo pontífice destinó 100.000 Euros, cerca de trescientos noventa mil millones de pesos colombianos, para atender la emergencia natural que dejó fuertes estragos en el territorio.

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La donación se llevará a cabo a través de la Limosnería Apostólica como primera contribución frente al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país en la tarde del pasado miércoles que ya deja una gran suma de fallecido y miles de heridos.

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El movimiento sísmico registrado en Venezuela durante la tarde del miércoles también generó impacto en Colombia, donde fue percibido debido a la intensidad con la que se presentó el fenómeno.

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El temblor alcanzó una magnitud de 7.5 y tuvo una profundidad aproximada de 30 kilómetros, con epicentro ubicado en la región costera venezolana, causando afectaciones en varias zonas del país.

Tras el fuerte sismo, Venezuela permanece en una situación de emergencia por los daños ocasionados, mientras continúan los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros y la atención a quienes resultaron afectados.

Sismo
No todos los sismos son fuertes.
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