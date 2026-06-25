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El angustiante video de una mujer bajo los escombros en Venezuela: así la mantienen con vida

Las redes están conmocionadas con el video de una mujer que permanece con vida bajo los escombros en Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Conmueve el video de una mujer que quedó bajo los escombros en Venezuela
Conmovedor video muestra a una mujer atrapada bajo los escombros en Venezuela. (Foto/ Freepik)

El lamentable momento que está viviendo Venezuela sigue conmoviendo al mundo, pues tras 24 horas del fuerte evento sísmico que sacudió al país, la cifra de muertos aumenta, así mismo como la de heridos; pues hay personas que siguen bajo los escombros.

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El temblor que se registró con una magnitud de 7,5 y con profundidad superficial de menos de 10 km, se sintió hasta en Colombia, provocando un gran susto; Sin embargo, aquí no pasó ninguna tragedia.

En el caso del país vecino, hasta la tarde de este jueves 25 de junio, se han registrado 188 fallecidos y 157 desaparecidos y más de mil quinientos heridos; También están desaparecidas las mascotas.

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Por eso mismo, en redes se han viralizado muchos videos sobre la tragedia, tanto durante el temblor, como los resultados que dejaron y gracias a estos videos, se han conocido momentos difíciles, como el de una joven que sigue bajo escombros.

¿Cuál es el video de la mujer que sigue bajo los escombros tras el temblor en Venezuela?

A través de las plataformas digitales circula un video de un fotógrafo venezolano, quien ha usado sus cuentas para exponer todo lo que está viviendo Venezuela luego de esta tragedia.

Conmovedor video muestra a una mujer atrapada bajo los escombros en Venezuela
Video de una mujer atrapada entre los escombros en Venezuela. (Foto/Freepik)

Él, fue quien grabó a un grupo de hombres que están tratando de mantener viva a una mujer llamada Angie, quien está bajo los escombros y como ellos han podido, le han dado bebida.

“Le hemos dado agua tres veces”, dijo uno de los voluntarios que está haciendo lo humanamente posible para salvarla.

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De acuerdo con lo que dijo, es que desde anoche están pendientes de ella, pero hay dos vigas que no la dejan salir. Así mismo, uno de los voluntarios dice que tiene fe de que la podrán sacar, mientras en sus ojos se le ven la tristeza de vivir este momento.

¿Qué se sabe de la mujer que está bajo los escombros?

Video de una mujer atrapada entre los escombros en Venezuela
Conmueve el video de una mujer que quedó bajo los escombros en Venezuela. (Foto/Freepik)

En ese mismo video, se conoció el nombre de Angie Ramiírez, quien está luchando por su vida mientras que logran salvarla; de acuerdo con la información que brinda, se encuentra en el edificio “al lado de los hidrotubos”.

Justo, en uno de los comentarios, apareció una joven que asegura que quien está atrapada en el derrumbe, es su madre, lo que subió las alarmas para poder ubicar a su familia.

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