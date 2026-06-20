Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Un reconocido actor fue encontrado sin vida junto a su esposa tras un incendio ocurrido en su vivienda.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda
fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda (Foto freepik)

El mundo del cine y la televisión se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor, conocido por su participación en producciones televisivas, luego de un incendio ocurrido en su vivienda en Nueva Jersey.

Artículos relacionados

El hecho también cobró la vida de su esposa, generando conmoción entre seguidores y colegas de la industria.

La noticia fue confirmada por familiares a través de redes sociales, donde expresaron su dolor y agradecieron la labor de los equipos de emergencia que atendieron la emergencia en el lugar.

Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en Nueva Jersey: esto es lo que se sabe
Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en Nueva Jersey: esto es lo que se sabe (Foto freepik)

¿Quién fue el actor que falleció junto a su esposa?

Se trata de Paul Avery, de 81 años, reconocido por su trabajo en la industria televisiva, junto a su esposa Sheila Avery, quienes perdieron la vida tras quedar atrapados en el incendio de su vivienda ubicada en Mohican Road, en el estado de Nueva Jersey.

De acuerdo con los reportes locales, el incendio se registró en horas de la madrugada del martes 16 de junio, alrededor de las 12:38 a. m. Las autoridades estatales y el cuerpo de bomberos de Blairstown acudieron rápidamente al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

Al llegar, los rescatistas encontraron la vivienda envuelta en llamas y a la pareja aún dentro del inmueble. Tras ingresar a la propiedad, los equipos de emergencia hallaron a Paul y Sheila en estado crítico.

Aunque se les realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, ambos fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas.

Muere Paul Avery junto a su esposa en un incendio en Nueva Jersey
Muere Paul Avery junto a su esposa en un incendio en Nueva Jersey (Foto freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó su familia tras la tragedia?

La hija del actor, Kyle Avery, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento de sus padres a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

Según su publicación, la joven aseguró que sus padres eran profundamente amados y que siempre les demostraron su cariño de manera incondicional, por lo que su pérdida ha sido devastadora.

Asimismo, la familia destacó y agradeció la labor del Blairstown Fire Department, reconociendo el esfuerzo realizado por los equipos de rescate durante la emergencia.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del incendio para determinar cómo se originó el fuego que terminó en esta tragedia que ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Nicolás Arrieta reapareció en el matutino Buen día, Colombia después de varias semanas fuera del aire.

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Alejandro Estrada reveló la razón por la cual podría estar en otra temporada de La casa de los famosos Colombia.

La curiosa conversación de Tebi Bernal y Cara Rodríguez. Influencers

Tebi Bernal reapareció en Medellín y protagonizó curioso momento con Cara Rodríguez, ¿sobre Alexa?

Tebi reapareció en Medellín y un video junto a Cara Rodríguez llamó la atención tras curiosa conversación.

Lo más superlike

Reconocida actriz y su esposo fueron hallados sin vida dentro de un carro Viral

Reconocida actriz y su esposo fueron hallados sin vida dentro de un carro; esto es lo que se sabe

Las redes se visten de luto tras el fallecimiento de una reconocida actriz, quien fue encontrada sin vida dentro de su carro.

Mariana Zapata, Emiro Navarro Emiro Navarro

Emiro Navarro es comparado con Mariana Zapata por coquetear con Eidevin López: ¿qué está ocurriendo?

Matrimonio de Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez: estas son las fotos inéditas de su matrimonio

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación