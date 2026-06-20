El mundo del cine y la televisión se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor, conocido por su participación en producciones televisivas, luego de un incendio ocurrido en su vivienda en Nueva Jersey.

El hecho también cobró la vida de su esposa, generando conmoción entre seguidores y colegas de la industria.

La noticia fue confirmada por familiares a través de redes sociales, donde expresaron su dolor y agradecieron la labor de los equipos de emergencia que atendieron la emergencia en el lugar.

Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en Nueva Jersey: esto es lo que se sabe (Foto freepik)

¿Quién fue el actor que falleció junto a su esposa?

Se trata de Paul Avery, de 81 años, reconocido por su trabajo en la industria televisiva, junto a su esposa Sheila Avery, quienes perdieron la vida tras quedar atrapados en el incendio de su vivienda ubicada en Mohican Road, en el estado de Nueva Jersey.

De acuerdo con los reportes locales, el incendio se registró en horas de la madrugada del martes 16 de junio, alrededor de las 12:38 a. m. Las autoridades estatales y el cuerpo de bomberos de Blairstown acudieron rápidamente al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

Al llegar, los rescatistas encontraron la vivienda envuelta en llamas y a la pareja aún dentro del inmueble. Tras ingresar a la propiedad, los equipos de emergencia hallaron a Paul y Sheila en estado crítico.

Aunque se les realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, ambos fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas.

Muere Paul Avery junto a su esposa en un incendio en Nueva Jersey (Foto freepik)

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¿Cómo reaccionó su familia tras la tragedia?

La hija del actor, Kyle Avery, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento de sus padres a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

Según su publicación, la joven aseguró que sus padres eran profundamente amados y que siempre les demostraron su cariño de manera incondicional, por lo que su pérdida ha sido devastadora.

Asimismo, la familia destacó y agradeció la labor del Blairstown Fire Department, reconociendo el esfuerzo realizado por los equipos de rescate durante la emergencia.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del incendio para determinar cómo se originó el fuego que terminó en esta tragedia que ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento.