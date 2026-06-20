Luis Alfonso se casó por tercera vez: estas son las fotos inéditas de su matrimonio

El cantante de música popular Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con Luisa Pulgarín, y las fotografías de la celebración han generado miles de comentarios en redes sociales.

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¿Por qué Luis Alfonso se casó por tercera vez?

Para la sorpresa de muchos, Luis Alfonso se casó por tercera vez con la misma mujer, Luisa Fernanda Pulgarín. El motivo de la decisión fue renovar sus votos y reafirmar el compromiso que los une desde hace aproximadamente 10 años.

En varias entrevistas, el cantante colombiano ha confesado que conoció a su esposa cuando iba a hacer un concierto en la Feria de las Flores en Medellín y que, desde la primera vez que la vio, se enamoró de ella. Después, se casaron por primera vez y tuvieron a su hijo Agustín.

Luis Alfonso conoció a su esposa en la Feria de las Flores (Foto de Prensa e Canal RCN)

¿Cómo fue la propuesta del tercer matrimonio de Luis Alfonso?

La propuesta del tercer matrimonio del cantante generó debate en redes sociales, ya que fue algo muy “sencillo” para muchos internautas:

Luis Alfonso le interpretó una romántica canción a su esposa mientras ella estaba preparando algo en la cocina; después, el cantante le pidió que sacara una hoja de su bolsillo, la cual decía “¿Te quieres volver a casar conmigo?” A lo que ella respondió emocionada que sí.

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Luisa Pulgarín, por su lado, se mostró emocionada y conmovida con la propuesta de su esposo, ya que afirmó que cada uno de los matrimonios que ha tenido han sido importantes para ella, porque era un sueño que tenía de niña y Luis Alfonso estuvo dispuesto a cumplírselo

Cada ceremonia, cada promesa renovada y cada ocasión en la que hemos decidido volver a elegirnos ha sido una muestra de que el amor verdadero no se cansa de celebrarse.

¿Cuándo fue el tercer matrimonio de Luis Alfonso?

Casi 4 meses después, el 16 de junio del 2026, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada y con pocos invitados. A pesar de tratarse de algo íntimo, los recién casados deslumbraron a sus seguidores al mostrar las sorpresas que hubo durante el matrimonio: recorrido en caballo y serenata.

Así fue el tercer matrimonio de Luis Alfonso (Foto de Freepik)

Los videos y fotos relacionados con la celebración fueron muy aclamados por el público que también estaba emocionado por ver cómo se había llevado a cabo la unión entre el reconocido cantante y su esposa. Es por ello que, incluso 4 días después, Luisa compartió unas divertidas fotos que no habían salido a la luz

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¿Cuáles fueron las fotos que compartió Luisa Pulgarín de su matrimonio con Luis Alfonso?

A través de su cuenta de Instagram, Luisa sorprendió a sus seguidores al revelar un carrusel de imágenes divertidas que se tomaron durante la ceremonia. En la descripción de la publicación, Luisa aseguró que eran unas fotos de su familia “sin filtros”.

Además, se tomó el tiempo de describir cada una de las fotos, demostrando la cercana relación que tiene con Luis Alfonso. En la mayoría de las fotos se puede observar al cantante bromeando con sus poses durante plena ceremonia y la que más causó sorpresa fue la última, donde su hijo sale haciendo las mismas caras.