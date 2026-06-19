Sale a la luz la imagen del camarógrafo tras el accidente que sufrió en el Colombia vs. Uzbekistán

El accidente que sufrió un camarógrafo durante el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026 sigue dando de qué hablar.

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¿Qué se sabe del camarógrafo que resultó lesionado en el Colombia vs. Uzbekistán?

Días después del encuentro, se conocieron nuevos detalles sobre el trabajador de prensa que terminó siendo uno de los protagonistas inesperados del debut de la Tricolor.

Todo ocurrió durante el primer tiempo del partido, cuando el defensor uzbeko Abduqodir Khusanov disputaba un balón a toda velocidad junto a Luis Díaz cerca de la línea lateral.

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En medio de la jugada, el futbolista terminó impactando accidentalmente al camarógrafo que se encontraba realizando la transmisión oficial del encuentro.

¿Quién es el camarógrafo lesionado en partido de Colombia? (Fotos: AFP)

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de personas, quienes comenzaron a preguntarse quién era el trabajador de prensa que resultó afectado durante el compromiso deportivo.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad, sí se sabe que hace parte del equipo oficial encargado de las transmisiones del Mundial de Fútbol 2026 para la FIFA.

Luego del incidente, el camarógrafo tuvo que recibir atención médica y abandonar el Estadio Azteca para ser evaluado por en un centro asistencial.

Desde entonces, muchos usuarios en redes sociales han estado pendientes de su estado de salud y de cualquier actualización relacionada con lo sucedido.

Aunque su nombre continúa siendo desconocido, sí salió a la luz una imagen suya luego de que la Federación de Fútbol de Uzbekistán compartiera una publicación sobre el tema.

¿Qué gesto tuvo Abduqodir Khusanov con el camarógrafo lesionado tras partido de Colombia?

En la fotografía se observa al camarógrafo recibiendo un detalle especial por parte de la delegación uzbeka.

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A través de un comunicado, la Federación de Fútbol de Uzbekistán informó que representantes de la selección visitaron al camarógrafo para conocer cómo se encontraba tras el accidente.

¿Quién es el camarógrafo lesionado en partido de Colombia? (Fotos: AFP)

Además, le entregaron una camiseta firmada por Abduqodir Khusanov como muestra de apoyo.

El defensor también aprovechó para enviarle un mensaje deseándole una pronta recuperación.