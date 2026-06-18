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Video inédito durante el partido Colombia VS Uzbekistán: así quedó el camarógrafo tras la caída

Salió a la luz un video desde otro ángulo del camarógrafo que fue derribado durante el partido de Colombia VS Uzbekistán.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se conoce otro ángulo de la caída del camarógrafo en el Colombia vs. Uzbekistán
Así auxiliaron al camarógrafo que terminó en el suelo durante el Colombia vs. Uzbekistán. (AFP/ Alfredo ESTRELLA -Freepik)

En la noche del pasado miércoles 17 junio, todo el país se unió para apoyar a Colombia en su debut en La Copa Mundial FIFIA 2026, pues su primer partido lo disputaron contra Uzbekistán.

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Sin duda, fue una fecha esperada por la gran mayoría de colombianos, quienes dijeron no ilusionarse nuevamente con un partido de fútbol, pero, esto no fue así, porque en mesa noche, Colombia estuvo más que unida, ya que se trata del mundial de fútbol.

Durante este debut, pasaron muchas cosas, por un lado, Colombia sorprendió con tres goles, de hecho, el último se dio ya casi cuando quedaba pocos minutos para que se terminara el segundo tiempo y fue increíble como el Cucho Hernández defendió el balón.

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El primer gol lo hizo Daniel Muñoz prácticamente con una patada voladora y el segundo lo marcó Lucho Díaz, quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, ya que, por defender el balón, su rival se fue encima de un camarógrafo.

¿Qué pasó después con el camarógrafo que cayó durante el partido Colombia VS Uzbekistán?

Durante la transmisión del partido se vio con claridad cómo Lucho Díaz y el jugador de Uzbekistán llegaban cerca hasta del camarógrafo, pero no midieron ni fuerza ni distancia y resultaron estrellando al hombre, quien grabó su caída.

Así auxiliaron al camarógrafo que terminó en el suelo durante el Colombia vs. Uzbekistán
Cámaras captaron lo que pasó después de la fuerte caída del camarógrafo. (AFP /Yuri CORTEZ)

Sin embargo, desde otro ángulo, o sea, desde las grabaciones del público, se ve cómo lo auxiliaron, mientras los jugadores no le quitaban los ojos de encima.

Fue precisamente Cintia Cossio quien grabó el momento en el que el hombre seguía tirado en el piso y se acercaron varias personas de la FIFA para ayudarlo, pues se ve que se habría lesionado una de sus piernas.

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¿Cómo vivió Colombia su debut en el Mundial 2026?

Mencionado anteriormente, Colombia marcó tres goles y Uzbekistán uno, haciendo de esa noche del miércoles un momento histórico, pues desde el Mundial de 2014 no se sentía tanta emoción y amor por el fútbol.

Cámaras captaron lo que pasó después de la fuerte caída del camarógrafo
Se conoce otro ángulo de la caída del camarógrafo en el Colombia vs. Uzbekistán. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

Precisamente, en 2018 no clasificaron y en 2022 fueron eliminados rápidamente, por lo que con el primer partido de La Copa Mundial FIFA 2026, la Selección pone la vara alta y da expectativas de que pueden llegar muy lejos.

Por ahora, el país se unió en medio de tanta polarización y disfruta de esta gran victoria.

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