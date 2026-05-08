¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

El actor Fernando "El Flaco" Solórzano habló en entrevista con la FM sobre la andropausia, un proceso del envejecimiento masculino.

El Flaco Solórzano creó un podcast para entrevistar a hombres mayores de 50 años. (Foto: Canal RCN)

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Te contamos de qué se trata y cómo enfrentarlo desde la experiencia del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué es la andropausia?

Según los expertos, la andropausia es conocida como la menopausia masculina ya que son similares. Se trata de un fenómeno natural en los varones que causa una disminución importante en la producción de testosterona y que se presenta generalmente después de los 45 años.

A diferencia de la menopausia femenina, no implica un cese brusco de la fertilidad ni de la producción hormonal, sino un descenso gradual de la testosterona.

Los especialistas hablan de varios síntomas cuando se empieza a entrar en esta etapa: estrés, ansiedad, obesidad, vida sedentaria, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, disminución de la libido, disfunción, fatiga y pérdida de energía, pérdida de masa y fuerza muscular, aumento de grasa abdominal, sofocos y sudoración nocturna, cambios de humor, irritabilidad, problemas de memoria y concentración, disminución de densidad ósea y vello corporal. Por lo tanto, no se debe tomar a la ligera.

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Aunque no existe un tratamiento específico para detenerla, sí se puede disminuir su impacto a través de cambios en el estilo de vida. Mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física frecuente son estrategias que ayudan a sobrellevar esta etapa.

Cabe aclarar que entrar en la andropausia no influye directamente en la fertilidad de los hombres, pero sí modifica la manera en que el cuerpo responde a ciertos estímulos.

El Flaco Solórzano explicó los síntomas que ha tenido por la andropausia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Fernando “El Flaco” Solórzano sobre la andropausia?

El Flaco Solórzano explicó que ha tenido que enfrentar cambios en el metabolismo, la fuerza, el vigor e incluso la caída del cabello. También se refirió a la disfunción, aclarando que no significa que “deje de funcionar”, sino que ocurre con menos frecuencia.

El intérprete señaló que no hay que entrar en la andropausia con miedo, sino con información y acompañamiento.

Precisamente por eso decidió realizar un podcast en el que conversa con hombres mayores de 45 años para debatir estas experiencias y brindar tranquilidad a quienes atraviesan cambios similares.