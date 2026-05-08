Lina Tejeiro tomó contundente decisión tras cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef: esto dijo

Lina Tejeiro volvió a pronunciarse sobre el cruce que protagonizó con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity Colombia y confirmó la decisión que tomó tras el momento vivido con el jurado. La actriz habló sobre el intercambio que tuvo con el jurado y dejó claro que mantiene su postura luego de la situación que generó comentarios entre los seguidores del programa.

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¿Qué decisión tomó Lina Tejeiro tras el cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity Colombia?

Luego del cruce que protagonizó con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity Colombia, Lina Tejeiro volvió a hablar del tema y despejó las dudas sobre la decisión que tomó frente a lo ocurrido. La actriz aseguró que, pese a la repercusión que tuvo el momento en redes sociales, no cambiará su posición.

Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría tuvieron discusión en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Durante una transmisión en vivo que realizó en la mañana de este miércoles 5 de agosto a través de su cuenta oficial de Instagram, mientras se maquillaba, la participante respondió a un seguidor que le preguntó si pensaba ofrecer disculpas a los chefs por lo sucedido.

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Sin rodeos, Lina dejó claro que esa no está entre sus planes y reiteró que no considera que tenga motivos para hacerlo. "Es que yo no les voy a pedir disculpas, ¿por qué les tengo que pedir disculpas a los chefs? ¿Como a son de qué?", expresó, dejando claro que mantiene la postura que asumió tras el episodio con Nicolás de Zubiría.

Así, todo indica que el tema quedó cerrado para la actriz, pese a que el episodio sigue dando de qué hablar entre los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia, y la tensión continua en cada reto del reality culinario, tal y como se pudo apreciar durante el capítulo del pasado martes 4 de agosto.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

El ambiente en MasterChef Celebrity cambió por unos minutos durante el reto creativo del pasado 2 de agosto. Mientras los participantes presentaban sus preparaciones, Lina Tejeiro y Gustavo "Tavo" Bernate llevaron ante el jurado un aborrajado bautizado como "Qué más ve", un plato que terminó dando de qué hablar.

Lina Tejeiro rompió el silencio tras la polémica en MasterChef Celebrity y lanzó contundente mensaje (Foto Canal RCN)

Todo ocurrió cuando Nicolás de Zubiría compartió sus observaciones sobre la receta y dejó claro que la inclusión de la piña no terminó de convencerlo. La reacción de la actriz no pasó desapercibida, pues dejó ver su inconformidad frente a los comentarios del chef, lo que convirtió la devolución en uno de los momentos más tensos de la jornada que a día de hoy continúa dando de qué hablar en redes sociales.