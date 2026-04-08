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Karol G desató controversia por su nueva canción; usuarios la comparan con éxito de otra artista

La cantante volvió a generar debate en redes luego de interpretar un adelanto de su nuevo álbum. Usuarios aseguran que se parece a otra canción famosa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nueva polémica para Karol G: aseguran que su nueva canción recuerda a un tema de Aitana
¿Karol G volvió a copiar? Comparan su nueva canción con un éxito de Aitana y estallan las redes (Foto IAN MAULE / AFP)

A pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum, Karol G vuelve a ser tema de conversación en redes sociales.

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Esta vez, la artista paisa enfrenta una nueva ola de comentarios luego de interpretar un adelanto inédito durante uno de sus conciertos, donde varios usuarios aseguraron encontrar similitudes con una canción de otra reconocida cantante.

La controversia llega después de que la intérprete ya hubiera recibido críticas por el concepto visual de No me arrepiento de sentir tanto, su próximo trabajo discográfico, que saldrá el 7 de agosto.

La nueva canción de Karol G fue comparada con un éxito de Aitana
Karol G desató controversia por su nueva canción; usuarios la comparan con famosa cantante (Foto IAN MAULE / AFP)

¿Con qué cantante comparan la nueva canción de Karol G?

Durante un reciente concierto, Karol G sorprendió al público al interpretar un fragmento de una canción inédita incluida en su nuevo álbum.

La letra llamó la atención de inmediato:

"Si lo ven, díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, que por fin olvidé… miéntanle, por favor."

Aunque muchos seguidores interpretaron la canción como una posible referencia a su ruptura con Feid, otros comenzaron a compararla con Cuando hables con él, uno de los temas de la cantante española Aitana.

En la canción de la artista española también se habla de una mujer que le pide a otra persona enviarle un mensaje a un antiguo amor y admite que, pese al paso del tiempo, todavía lo recuerda y siente nostalgia por la relación.

Algunos usuarios consideran que la temática y la forma de abordar el desamor tienen puntos en común, lo que rápidamente desató el debate en plataformas como X, TikTok e Instagram.

¿Demasiada coincidencia? La nueva canción de Karol G fue comparada con un éxito de Aitana
Karol G vuelve a estar en el ojo del huracán; comparan su nueva canción con la de Aitana (Foto Bridget BENNETT / AFP) (Foto Ethan Miller / AFP)

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante las comparaciones?

La discusión no tardó en viralizarse y varios internautas afirmaron que esta no sería la primera vez que Karol G recibe señalamientos por supuestas similitudes con otros artistas.

Algunos comentarios aseguraban que "cuando una mujer entra en el top 50 global, tiene como consecuencia que Karol G copie algo de su discografía", mientras otros defendieron a la colombiana argumentando que el desamor es un tema recurrente en la música y que existen cientos de composiciones con mensajes parecidos.

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