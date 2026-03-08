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¿Karol G se desahoga tras su ruptura con Feid?: "Él ya hizo su vida"

Nueva canción de Karol G hablaría de su separación con el artista Feid.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol g dedica cancion a feid
Karol G dedicaría canción a Feid/AFP: Dia Dipasupil

La cantante Karol G sorprendió a sus miles de fanáticos en su presentación en Washington, Estados Unidos en medio de su gira "Viajando por el mundo Tropitour".

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karol g se desahoga en concierto

La paisa se dejó ver en la tarima luciendo un saco de color blanco y con el escenario totalmente de color azul y sentada en la tarima interpretando su nuevo tema musical, con el que se habría desahogado luego de su ruptura con el artista Feid.

Si bien la colombiana no menciona su nombre, miles de fanáticos la han relacionado con el reguetonero luego de su sonada separación.

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¿Qué dijo Karol G tras su ruptura con Feid en nueva canción?

La artista señala que si bien se ha mostrado divirtiéndose, en la realidad no logra hacerlo, aparentando que está bien, pero en realidad su corazón está roto.

karol g habla de feid en nueva cancion

"Si me ven sonriendo es porque aparento, no sé a quién le miento subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento, pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo. Por fuera sonriendo, por dentro muri*ndo", dice una parte de la canción.

Asimismo, dice que si él llega a preguntar por ella que le digan que está bien, así esa no sea la realidad.

"Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, aunque él sabe que no, si lo ven díganle que sané, que por fin lo olvidé, miéntale por favor", agregó.

Además, se habría referido a las fotografías que se filtraron del artista, donde estaría en nueva relación, destacando que, aunque sabe que él ya se dio una nueva oportunidad en el amor, ella no ha podido volver a confiar.

"Él ya hizo su vida y yo aquí sigo quieta porque no confío en nadie (...) lo tengo que soltar, mal*** dependencia", dice.

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Por ahora, la cantante sigue disfrutando de su gira y preparando todo para el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde muchos esperan que dé más detalles de su ruptura con Feid.

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