En las últimas horas, se confirmó el doloroso fallecimiento de un reconocido actor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, teniendo la oportunidad de participar en importantes producciones.

Por el momento, la noticia del fallecimiento ha generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas por las extrañas causas de su muerte frente a lo que se sabe hasta el momento.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del reconocido actor Vincent Pastore se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Vincent Pastore. | Foto: Freepik

Cabe destacar que el actor adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al interpretar varios personajes, siendo recordado por: ‘Salvatore Bonpesiero’ o ‘Big P#ssy’, participando en varias producciones como: Los Soprano, Famous Food y Los Practicantes.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de su representante llamado Bob McGowan, quien les anunció a los medios internacionales como TMZ la desafortunada noticia de su fallecimiento.

Así también, otra figura que hace parte del campo del entretenimiento como Michael Imperioli, quien tuvo la oportunidad de trabajar con Vincent Pastore en la icónica serie ‘Los Soprano, se despidió de su colega mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 523 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Nuestro querido amigo y colaborador Vincent Pastore ha fallecido. Es un golpe muy duro para nosotros; siento como si conociera a Vinny de toda la vida. Trabajamos mucho juntos y viajamos por todo Estados Unidos, Italia y Australia. Compartimos muchos buenos momentos y muchas risas. Vinny era un hermano bondadoso que se preocupaba profundamente por su familia y amigos. Siempre lo echaré de menos”, reveló Michael al despedirse de su amigo.

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¿Qué se sabe acerca de la causa de fallecimiento de Vincent Pastore?

Esto se sabe de la causa de fallecimiento de Vincent Pastore. | Foto: Freepik

Tras confirmarse el fallecimiento de Vincent Pastore, los internautas han generado una gran variedad de opiniones frente a la dolorosa noticia de su muerte y se han preguntado acerca de cuál fue la causa por la que falleció.

Lo que se sabe hasta el momento, es que un vecino de Vincent Pastore lo encontró sin vida en su apartamento y las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones al respecto.