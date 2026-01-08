El mundo del entretenimiento y la televisión internacional sigue pendiente del caso de la madre de una reconocida periodista estadounidense, quien fue s3cuestrada hace seis meses y cuyo paradero continúa siendo un misterio.

En las últimas horas, las autoridades hicieron públicas las notas de rescate enviadas a la familia durante los primeros días de la investigación.

Uno de esos mensajes contiene un relato que ha causado conmoción, pues asegura que la mujer habría fallecido poco después de ser raptada.

¿Quién es la reconocida periodista cuya madre fue secuestrada?

Se trata de Savannah Guthrie, periodista y presentadora del programa Today de NBC, quien desde febrero de 2026 ha encabezado una intensa campaña para encontrar a su madre, Nancy Guthrie, de 84 años.

La desaparición de Nancy conmocionó a Estados Unidos luego de que fuera s3cuestrada de su vivienda en Tucson, Arizona. Desde entonces, Savannah ha utilizado sus redes sociales, entrevistas y apariciones en televisión para pedir ayuda y mantener vivo el caso.

Durante estos meses, la periodista ha explicado que su madre padece problemas cardíacos y requiere medicamentos diarios, razón por la que insistió en múltiples ocasiones para que sus captores la dejaran regresar con vida. También ofreció una recompensa junto con su familia para obtener información que permitiera localizarla.

Las autoridades divulgaron las notas enviadas a la familia de Nancy Guthrie (Foto Michael loccisano / AFP)

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¿Qué decían las notas de rescate de Nancy Guthrie?

Como parte de la investigación, las autoridades decidieron publicar el contenido de dos notas de rescate con la esperanza de que alguien pueda reconocer la forma de escribir de quien las envió.

La primera exigía un pago de 4 millones de dólares en bitcoin a cambio de la liberación de Nancy, advirtiendo que la cifra aumentaría si no se cumplía el plazo establecido.

La segunda carta, enviada pocos días después, afirma que Nancy habría sufrido un problema cardíaco poco después del secuestro y que falleció de manera inesperada. En el mensaje, el autor asegura que nunca fue su intención causar su muerte y afirma que el cuerpo fue enterrado "en la naturaleza".

“Nunca tuvimos la intención de hacerle daño, esa no era nuestra intención. Falleció poco después de ser llevada. Creemos que fue relacionado con el corazón. Ahora está enterrada en la naturaleza. Nada de lo que pudieran haber hecho podría haber cambiado el resultado. Queremos que su familia sepa esto y esperamos que todos puedan encontrar paz. Lo sentimos mucho”.

Pese a lo que dice esa nota, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Nancy Guthrie y continúan tratando el caso como una investigación abierta.