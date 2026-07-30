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Se pronunció el padre de la niña que le pidió una canción de Shakira a Karol G en su concierto

El padre de la niña que cantó una canción de Shakira junto a Karol G rompió el silencio y explicó lo que realmente pasó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se conoció la reacción del padre de la niña que eligió una canción de Shakira frente a Karol G
Esto dijo el padre de la niña que le pidió una canción de Shakira a Karol G. (AFP/ Arturo Holmes-AFP/ KEVIN KANE)

Durante este jueves 30 de julio, en redes hubo un gran revuelo debido a un acontecimiento que vivió Karol G en su concierto en Ontario, Canadá; pues la bichota ya empezó su gira ‘Viajando por el mundo’ y hasta el momento, ha vivido varios momentos que se han viralizado.

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Precisamente en la provincia canadiense, Karol estuvo interactuando con sus fanáticos y hubo un instante que quedó en la memoria de sus fans, pues la colombiana le prestó el micrófono a una niña para cantar juntas.

Sin embargo, el momento fue bastante viral en redes, ya que Carolina le preguntó a su pequeña seguidora cuál es su canción y ella respondió Dai Dai, de Shakira; por lo que la artista actuó normal y dijo que la cantaran juntas.

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Así fue, la menor cantó y el gesto se hizo tendencia raídamente en las plataformas digitales, algunos con reproches y otros con gracia, debido a que los fandoms comparan a las dos cantantes colombianas.

¿Qué dijo el padre de la niña que cantó Dai Dai en concierto de Karol G?

Horas más tarde de este icónico momento, el padre de la menor habría reaparecido en sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema.

Esto dijo el padre de la niña que le pidió una canción de Shakira a Karol G
El padre de la niña viral del concierto de Karol G habló tras la polémica. (AFP/ Mauro Pimentel)

Escribió el hombre que, el tiempo se detuvo cuando Karol G eligió a la niña entre tantos fanáticos, “ver las lágrimas correr por el rostro de mi hija fue uno de esos momentos que, como padre, jamás voy a olvidar”.

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Así mismo, no dejó de un lado tocar el tema de que la menor haya querido cantar Dai Dai de Shakira y no una de Karol G.

¿Cuál fue la reacción del hombre cuando su hija dijo que quería cantar algo de Shakira junto a Karol G?

El hombre escribió que, sí reaccionó con sorpresa cuando su hija dijo Dai Dai como su canción favorita, por lo que dijo que la pregunta acertada debió ser ¿cuál era su canción favorita de Karol G?

El padre de la niña viral del concierto de Karol G habló tras la polémica
Se conoció la reacción del padre de la niña que eligió una canción de Shakira frente a Karol G. (AFP/ JAIME SALDARRIAGA )

Además, reveló que los niños responden con el corazón y así se dio la respuesta de la niña.

Sin embargo, dijo que hasta a él se le habría olvidado los nombres de las canciones estando frente de ella.

Finalmente reiteró su gratitud, por la forma tan especial que Carolina trató a la pequeña y dijo que ya entendía la conexión que sus fans tenían con ella.

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