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¿Laura Barjum tiene nuevo novio? Esto respondió tras ser fotografiada con un misterioso hombre

Una fotografía de Laura Barjum junto a un reconocido actor despertó rumores de romance y la modelo decidió reaccionar en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Laura Barjum reaccionó a los rumores sobre un supuesto nuevo novio: esto dijo
Laura Barjum fue vinculada con un reconocido actor y así respondió a las especulaciones (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

La vida sentimental de Laura Barjum volvió a convertirse en tema de conversación luego de que una fotografía junto a un reconocido actor despertara rumores sobre un posible romance.

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La imagen fue compartida por la misma actriz durante Colombia Moda, donde ambos coincidieron en una de las actividades del evento. Poco después, la presentadora decidió pronunciarse ante la cantidad de preguntas que recibió de sus seguidores sobre una supuesta relación.

¿Quién es el actor con el que relacionan a Laura Barjum? La modelo respondió a los rumores
Laura Barjum reaccionó a los rumores sobre un supuesto nuevo novio: esto dijo (Foto Canal RCN)

¿Quién es el hombre con el que relacionan a Laura Barjum?

El hombre que aparece junto a Laura Barjum es David Palacio, actor colombiano que ha participado en producciones nacionales e internacionales.

Aunque nació en Antioquia, durante su juventud se trasladó junto a su familia a Los Ángeles (Estados Unidos), donde continuó su formación y comenzó a abrirse camino en la industria audiovisual.

Con el paso de los años ha participado en diferentes producciones para televisión y plataformas de streaming, lo que le ha permitido ganar reconocimiento entre el público.

Su aparición junto a Laura Barjum durante Colombiamoda fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos.

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¿Qué respondió Laura Barjum sobre los rumores?

Después de publicar una fotografía junto al actor, Laura Barjum abrió una dinámica de preguntas en sus redes sociales para conversar con sus seguidores sobre su experiencia en Colombiamoda.

Sin embargo, la mayoría de las preguntas no estuvieron relacionadas con el evento, sino con el hombre que aparecía junto a ella en la imagen.

Los usuarios insistieron en preguntar si eran pareja, asegurando incluso que "se veían muy bien juntos" y que deberían iniciar una relación.

Ante la cantidad de comentarios, la presentadora decidió reaccionar con humor y dar por terminada la dinámica.

"Niños, pero ¿qué es esto? Se acabó la dinámica, se acabó la dinámica porque no hay más preguntas... O sea, ¿qué es esto? Tú estás de un chismoso", comentó entre risas.

Laura Barjum no confirmó ni desmintió una relación sentimental con David Palacio. No obstante, por ahora no existe ninguna confirmación pública de un romance y todo indica que ambos coinciden como amigos y colegas dentro del evento de moda.

¿Laura Barjum estrenó novio? La modelo respondió tras ser vista con un reconocido actor
Laura Barjum rompió el silencio tras los rumores de un posible romance con un actor (Foto Canal RCN)
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