La nueva adaptación de la Odisea se estrenó el 16 de julio de 2026 y fue dirigida por Christopher Nolan. La película ha causado todo tipo de reacciones no solo por la forma cómo fue grabada, sino también por los actores que escogieron en esta nueva versión. De hecho, uno de los integrantes del elenco es un actor colombiano, y ha generado mucha curiosidad entre los internautas.

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¿Quién es el actor colombiano que hace parte del elenco de La Odisea?

Se trata de John Leguizamo quien nació el 22 de julio de 1964 en Bogotá y se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo cuatro años. Luego, estudió en la Universidad de Nueva York (NYU) en el departamento de artes. Sin embargo, dejó de estudiar allí pues inició su carrera como comediante en vivo en el circuito de las artes de su ciudad en 1984.

En 1986 tuvo un papel secundario en un programa de televisión llamado 'Miami Vice'. También participó en el videoclip 'Borderline' donde se desempeñó como amigo del novio de Madonna.

Interpretó sus primeros papeles en películas como 'Hangin' with the Homeboys', 'Regarding Henry' y 'Night Owl'.

Pero actualmente es reconocido por ser la voz del oso perezoso Sid en 'La Era del Hielo' y Bruno en la película de Disney, 'Encanto'.

La nueva adaptación de La Odisea se estrenó el 16 de julio (Foto por Freepik).

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¿Cuál fue el papel que interpretó el actor colombiano, John Leguizamo, en La Odisea?

John Leguizamo interpretó a Eumeo, quien se considera como uno de los personajes más importantes en la obra de Homero.

Eumeo era uno de los sirvientes más fieles del protagonista principal, Odiseo, pues se mantuvo fiel a su rey durante las dos décadas en las que este intentó regresar a casa tras el conflicto en Troya y además apoyó a su hijo en momentos difíciles.

Incluso el mismo Cristopher Nolan describió al personaje como “el hombre más leal de la literatura occidental”.

Sin embargo, lo más impactante de representar a este personaje fue que John Leguizamo tuvo que pasar largas horas en los camerinos, pues el equipo de maquillaje tenía que "envejecerlo" y convertirlo en anciano.

Además, Eumero era ciego por lo que el actor tuvo que utilizar lentes de contacto que simularan cataratas y esto redujo su capacidad de visión durante las grabaciones.

Según contó el actor, en una entrevista con el influencer Iván Háchez, actuar como Eumero fue todo un desafío al utilizar estos lentes de contacto.

Yo no podía ver de verdad, entonces tenían que llamarme para el almuerzo, llevarme al baño, y no me los podía quitar porque se rompen.

Además, contó que como las escenas eran grabadas en paisajes reales, debía ser muy cuidadoso de no caerse de las montañas y contar con ayuda de la producción.

Jhon Leguizamo contó que las grabaciones se hicieron en paisajes reales (Foto por Freepik).

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¿Cuál fue la reacción de John Leguizamo cuando se enteró que iba a ser parte de La Odisea?

John Leguizamo relató, en una entrevista con Acceso Total, que cuando recibió la llamada para participar en la película, bailó de la felicidad.

Cuando me llegó la llamada de que Chris quería conocerme yo estaba bailando en la casa, gritando, estaba tan emocionado.

El colombiano también compartió que fue a almorzar con el director de cine quien le comentó más sobre el papel que iba a interpretar.

Él me dice que este papel es muy importante, que este es uno de los personajes más leales de la literatura occidental y me preguntó si lo quería interpretar.

Además, agregó que lo que más le gustó de interpretar a Eumero fue que era muy leal a su jefe pues cuidó de su mascota, de su hijo, y de sus tierras.

Actualmente la película ya acumula 320 millones de dólares en el mercado doméstico.