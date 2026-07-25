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¿Karol G regaló una luna de miel en pleno concierto? Así fue el momento

La cantante se acercó a los aficionados, les hizo algunas preguntas sobre sus planes, y les dio una gran sorpresa.

SuperLike Por: Laura Pineda
Karol G
Karol G sorprendió a una pareja de fanáticos, cuando se acercó a ellos para hacerles un par de preguntas, durante uno de sus conciertos (Foto por AFP).

Karol G se estaba presentando en su primera noche del TropiTour en estadio 'Soldier Field' de Chicago, cuando se acercó a una pareja que buscaba llamar la atención con una cartelera.

Karol G
Karol G les dio una sorpresa a sus fans durante un concierto en Chicago (Foto por Ian Maule / AFP).

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¿Qué les dijo Karol G a los aficionados?

La pareja sostenía una pancarta, con letras de colores, en la que le pedían a la cantante que los llevara a otro de sus conciertos para su viaje de recién casados.

Karol, nos casamos y queremos ir a otro show de luna de miel.

La cartelera atrapó la mirada de la 'Bichota' quien bajó del escenario, se acercó a los aficionados, leyó lo que estaba escrito en voz alta, y les hizo un par de preguntas.

La cantante se dirigió a la mujer y le preguntó cuál sería su lugar soñado para la luna de miel. La mujer respondió que le gustaría ir a Europa con su pareja.

Sin embargo, Karol G destacó que Europa era un continente bastante amplio, y le pidió que pensara en una ciudad específica. La mujer se quedó pensando por un minuto, y afirmó que le encantaría ir a París.

Karol G
Karol G se bajó del escenario e interactuó con los fans que tenían una pancarta (Foto por Ian Maule/ AFP).

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¿Cómo sorprendió Karol G a los recién casados?

Tras conocer la ciudad a la que la pareja quería viajar, la paisa los sorprendió con una gran noticia, pues afirmó que uno de sus conciertos sería en París.

Muy de buenas porque Karol G tiene show en París.

Tras un momento de silencio, la cantante afirmó que la pareja se irá de viaje a París a su luna de miel, y para ir a otro de sus conciertos que tomará lugar en la ciudad del amor.

Así que nos vamos de luna de miel para París y a ver el show de Karol G, expresó la cantante.

El público aplaudió y se llenó de emoción. Acto seguido, Karol G les pidió a integrantes de su equipo que se acercaran a la pareja para coordinar la logística del viaje, felicitó a la pareja recién casada, y los abrazó. Además, les pidió a sus seguidores que aplaudieran, y celebraran con ellos.

El video fue publicado en redes sociales donde se logró ver la emoción de los recién casados al interactuar con la artista, y recibir la noticia. El video fue reposteado por las fans de Karol G en Suiza, España, y, por supuesto, París.

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